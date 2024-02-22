نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. بيلد: من سيكون المدرب الافضل لبايرن ميونيخ؟.. ذا صن: ليلة كارثية للاعبي آرسنال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 22-02-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

بيلد



التصويت الآن.. من سيكون المدرب الافضل لبايرن ميونيخ؟

ذا صن



عاصفة كبيرة.. ليلة كارثية للاعبي آرسنال حيث فشلوا في تسديد تسديدة واحدة خطيرة على مرمى ​بورتو​ بعد الخسارة المدوية

آس



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