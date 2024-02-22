الرياضة

الصحف الأوروبية صباح اليوم.. بيلد: من سيكون المدرب الافضل لبايرن ميونيخ؟.. ذا صن: ليلة كارثية للاعبي آرسنال

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. بيلد: من سيكون المدرب الافضل لبايرن ميونيخ؟.. ذا صن: ليلة كارثية للاعبي آرسنال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 22-02-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

 بيلد

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التصويت الآن.. من سيكون المدرب الافضل لبايرن ميونيخ؟

 ذا صن

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عاصفة كبيرة.. ليلة كارثية للاعبي آرسنال حيث فشلوا في تسديد تسديدة واحدة خطيرة على مرمى ​بورتو​ بعد الخسارة المدوية

 آس

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الصورة هي المفتاح..​برشلونة​ 1-1 ​نابولي​.. البرشا يفسد الامر في النهاية.. حالة من التشويق فيما خص اصابة ​جريزمان​

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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