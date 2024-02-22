نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الخميس 22-2-2024 في جميع الدوريات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي"، مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 22 فبراير الجاري، في جميع البطولات سواء المحلية أو الدولية، ويعد أبرزهم مواجهات الدوري الأوروبي ودوري أبطال آسيا.

مباريات دوري أبطال آسيا اليوم

اتحاد جدة ضد نافباخور، السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، عبر قناة SSC1 HD.

الهلال السعودي ضد سباهان، في الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، عبر قناة SSC1 HD.

مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

تورينو ضد لاتسيو، في العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة عبر قناة AD SPORTS Premium 1HD،

مواعيد مباريات اليوم الخميس في الدوري الأوروبي

رين ضد إيه سي ميلان، في تمام الساعة 7:45 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 8:45 بتوقيت مكة المكرمة.

فرايبورج ضد لانس، في تمام الساعة 7:45 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 8:45 بتوقيت مكة المكرمة.

بنفيكا ضد تولوز، في تمام الساعة 7:45 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 8:45 بتوقيت مكة المكرمة.

كرباج ضد براجا، في تمام الساعة 7:45 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 8:45 بتوقيت مكة المكرمة

سبارتا براج ضد جلطة سراي، في العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

سبورتينج لشبونة ضد يونج بويز، في العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

مارسيليا ضد شاختار دونيستك، في العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

روما ضد فاينورد، في العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

مباريات اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي

لودوجوريتس ضد سيرفيت، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

ريال بيتيس ضد دينامو زغرب، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

بودو جليمت ضد أياكس أمستردام، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

سلوفان ضد شتورم جراتس، في العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

آينتراخت فرانكفورت ضد سانت خيلويزي، في العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

فرينكفاروزي ضد أوليمبياكوس، في العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

ليجيا وارسو ضد مولده، في العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.