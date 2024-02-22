نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصول بعثة الأهلي إلى كوماسي استعدادا لمواجهة ميدياما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مطار كوماسي في الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد أن غادرت صباح اليوم من أكرا، استعدادا لمباراة ميدياما، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي قد أقامت ليلة أمس في أحد الفنادق القريبة من مطار أكرا؛ بسبب هبوط طائرة الأهلي في العاصمة أكرا للتزود بالوقود قبل استئناف الرحلة، ولكن الطائرة اصطدمت بالجرار الخاص بنقل المعدات أثناء تحركها في المطار مما عرقل إقلاعها وعرضها لأزمة كبيرة، حيث أعاق البعثة في الوصول لمدينة كوماسي التي من المقرر لها أن تحتضن المباراة واضطرت للمبيت في أحد الفنادق القريبة من المطار في أكرا.



ومن المقرر أن يؤدي الفريق مرانه في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم بتوقيت غانا، وفي تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، استعدادا لمباراة ميدياما الغاني في إطار منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي قمة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، وذلك بعد تعادله أمام شباب بلوزداد الجزائري في المباراة التي أقيمت على أرض الجزائر.

