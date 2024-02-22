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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة المسابقات عن تعديلات لمواعيد وملاعب بعض مباريات الجولة الـ 14 من بطولة دوري nile والتي ستنطلق يوم الجمعة الموافق 23 فبراير الجاري.

وجاءت مباريات الجولة الـ 14 التي شهدت تأجيل مواجهة الأهلي ضد بيراميدز كالتالي:

الجمعة 23 فبراير:

بلدية المحلة ضد سيراميكا كليوباترا - ستاد غزل المحلة – 7 مساءً

الأحد 25 فبراير:

فاركو ضد طلائع الجيش – ستاد حرس الحدود – 4 عصرًا

الاتحاد ضد البنك الأهلي – ستاد الإسكندرية – 7 مساءً

رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات الجولة الرابعة عشر من منافسات دوري نايل

الإثنين 26 فبراير:

الجونة ضد الإسماعيلي – ستاد الجونة – 4 عصرًا

زد إف سي ضد إنبي – ستاد القاهرة – 4 عصرًا

المقاولون العرب ضد المصري - ستاد الجيش ببرج العرب - 7 مساءً

الخميس 29 فبراير:

الزمالك ضد الداخلية – ستاد القاهرة – 7 مساءً

سموحة ضد فيوتشر إف سي – ستاد الإسكندرية – 7 مساءً

