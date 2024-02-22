نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل اقتربت؟.. أحمد سليمان يتحدث عن التعاقد مع رمضان صبحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تطورات ملف الصفقات الجديدة التي تخطط له القلعة البيضاء خلال الموسم الحالي، بعد فك أزمة القيد وضم العديد من النجوم البارزة مثل عبد الله السعيد وناصر ماهر.

وارتبط اسم رمضان صبحي نجم نادي بيراميدز، في الميركاتو الأخير بالانتقال إلى صفوف نادي الزمالك، خاصة وأن اللاعب يسعى إلى الانضمام لنادي جماهيري حال فشل احترافه في الخارج.

- سليمان يتحدث عن ضم رمضان صبحي

وأكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عبر شاشة ام بي سي مصر مع مهيب عبد الهادي، عن ضم رمضان صبحي نجم نادي بيراميدز:" رمضان صبحي لاعب كبير ومميز ويتمتع بموهبة عالية".

وتابع:" على المستوى الإنساني رمضان شخص جميل ومحبوب وبالطبع أتمنى تواجده داخل نادي الزمالك سوف فهو من أحرف 5 لاعبين في مصر".

وواصل:" رمضان ينقصه أن ينضم إلى نادي جماهيري وأي لاعب مميز في الفترة الأخيرة لديه إقبال للانضمام إلى القلعة البيضاء".