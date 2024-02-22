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أحمد جودة - القاهرة - تواجد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك في التدريب الأخير للفريق الأول لكرة القدم الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي الفرعي،قبل السفر إلى الجزائر، استعدادًا لمواجهة أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وعقد رئيس نادي الزمالك جلسة مطولة مع الجهاز الفني واللاعبين بحضور أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة، من أجل تحفيزهم لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أبو سليم الليبي في مشوار الأبيض للمنافسة على لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية.

تفاصيل جلسة حسين لبيب مع لاعبي الزمالك قبل السفر إلى الجزائر لمواجهة أبو سليم الليبي في الكونفدرالية

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم 25 فبراير الجاري باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 10 نقاط من ثلاث انتصارات وتعادل.

