نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إكرامي يفجر مفاجأة عن عودة نجله للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نال مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إشادة كبيرة بعد مستواه الفني الجيد الذي ظهر به اللاعب، خلال المواجهة الأخيرة للفريق أمام نظيره شباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الطرفين.

وكان شوبير قد شارك في المباراة بعد ابتعاد الحارس الأساسي للقلعة الحمراء، محمد الشناوي، بعد إصابته الأخيرة خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية بساحل العاج، وغيابه لعدة أشهر قادمة.

- إكرامي يكشف سبب ابتعاد شريف عن الأهلي

ورد إكرامي الشحات عبر شاشة ام بي سي مصر على سؤال مهيب عبد الهادي بعدم تفكير الأهلي في عودة نجله ونجم نادي بيراميدز الحالي ( شريف إكرامي ) من جديد إلى القلعة الحمراء في ظل أزمة حراسة المرمى الأخيرة التي ضربت الفريق.

وجاء رد إكرامي:" الأهلي لم يفكر في عودة شريف إلى الفريق بسبب أنه لا يشارك من الأساس مع فريقه بشكل أساسي".