نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدوري الإسباني.. الريال يسعى للصدارة أمام إشبيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتطلع ريال مدريد للعودة لطريق الانتصارات عندما يستضيف فريق إشبيلية الاحد المقبل، في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.

وفشل الريال في تحقيق الفوز في مباراته الأخيرة بالدوري الإسباني عندما تعادل مع رايو فاييكانو 1-1 الأحد الماضي في الجولة الخامسة والعشرين من المسابقة.

ويتواجد ريال مدريد على قمة جدول الترتيب برصيد 62 نقطة وبفارق ست نقاط كاملة أمام جيرونا، الوصيف، وبفارق ثماني نقاط أمام غريمه التقليدي برشلونة.

وحتى الآن لم يخسر الريال في أي مباراة بالدوري باستثناء مباراة واحدة كانت أمام أتلتيكو مدريد 3-1 في سبتمبر الماضي، حيث حقق 19 انتصارًا وخمس تعادلات.

ويدخل الريال وسط غياب العديد من اللاعبين من بينهم ديفيد ألابا وتيبو كورتوا وإيدير ميليتاو للإصابة، كما يغيب داني كارفاخال عن الفريق بسبب الإيقاف، حيث حصل على البطاقة الحمراء في مباراة الفريق الأخيرة.

الدوري الإسباني.. الريال يسعى للصدارة أمام إشبيلية

كما تحوم الشكوك حول مشاركة جود بيلينغهام هداف الفريق بسبب الإصابة، بينما يمكن أن يلعب أنطونيو روديغر جزءًا من المباراة.

ورغم غياب العديد من النجوم في خط الدفاع لكن الريال لم يستقبل سوى ثلاثة أهداف فقط في آخر ست مباريات بكافة المسابقات، وهو ما يؤكد على القدرة الدفاعية للفريق.

ويعول الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للريال على تألق الثنائي فينيسيوس جونيور وبراهيم دياز لتسجيل الأهداف.

في المقابل يدخل فريق إشبيلية اللقاء، بحثًا عن تحقيق الفوز من أجل الابتعاد أكثر عن المراكز المهددة بالهبوط والدخول لمنتصف جدول الترتيب.

ويتواجد أشبيلية في المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة بفارق سبع نقاط عن المركز الثالث من القاع.

ويتطلع كيكي سانشيز فلوريس، المدير الفني لفريق إشبيلية، لمواصلة النتائج الإيجابية التي حققها الفريق مؤخرًا، حيث تفادى الخسارة في آخر أربع مباريات بعدما تعادل في مباراتين وفاز في مثلهما.

ويستعيد إشبيلية في هذه المباراة خدمات المدافع الفرنسي تانجوي نيانزو والمهاجم الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس بعدما انتظما في مران الفريق مؤخرًا، كما ينتظر أن يشارك المدافع كيكي سالاس في المباراة.

وسيفتقد إشبيلية جهود إريك لاميلا، ونيمانيا جوديلي، وماركوس دو ناسيمينتو تيكسيرا، ولاعب الوسط لوسيان أجومي، والمهاجمان دودي لوكيباكيو وماريانو دياز.

في المقابل، يسعى فريق برشلونة لمواصلة ملاحقة الريال على الصدارة عندما يستضيف خيتافي بعد غد السبت.

ويتواجد برشلونة في المركز الثالث برصيد 54 نقطة، فيما يتواجد خيتافي في المركز العاشر برصيد 34 نقطة.

ويدخل برشلونة اللقاء منتشيًا بفوزه في الجولة الماضية على سلتا فيغو 2-1، بالإضافة لتعادله خارج قواعده مع نابولي الإيطالي 1-1 في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ويرغب تشافي، المدير الفني، أن يحقق الفريق انتصاره الرابع في آخر خمس مباريات بالدوري.

في المقابل يدخل خيتافي المباراة في محاولة لتفادي الهزيمة للمباراة الرابعة على التوالي، حيث تعادل في مباراتين وفاز في مباراة في آخر ثلاث مباريات له بالدوري.

وتفتتح مباريات هذه الجولة غدًا الجمعة حينما يلتقي ريال سوسييداد مع ضيفه فياريال.

وتستكمل منافسات هذه الجولة يوم السبت عندما يلتقي غرناطة مع فالنسيا، وديبورتيفو ألافيس مع ريال مايوركا، وألميريا مع ضيفه أتلتيكو مدريد.

وفي مباريات يوم الأحد، يلعب قادش مع سلتا فيغو، وريال بيتيس مع أتلتيك بلباو، ولاس بالماس مع أوساسونا.

وتختتم منافسات هذه الجولة يوم الإثنين المقبل، حينما يواجه جيرونا، صاحب المركز الثاني 56 نقطة، رايو فاييكانو صاحب المركز الرابع عشر برصيد 25 نقطة، في مباراة يسعى جيرونا للفوز بها على أمل تعثر الريال، لتقليص الفارق بينهما.

ويقدم جيرونا واحدًا من أفضل مواسمه حيث لم يخسر الفريق سوى ثلاث مباريات في الدوري هذا الموسم، وحقق 17 انتصارًا وخمس تعادلات.