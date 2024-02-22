مدرب نابولي الجديد يقدم أوراق اعتماده أمام برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - قدم مدرب نابولي الجديد، فرانشيسكو كالزونا، أوراق اعتماده من أول مباراة له بقيادة الفريق للتعادل 1-1 في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، خلال مباراة سيطر عليها "البلاوغرانا"، لكن نابولي كان بوسعه اقتناص الفوز لا سيما خلال الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وقال كالزونا: "طلبت من الفريق اللعب بخطوط متقاربة. لم نتمكن من فعل ذلك في أول نصف ساعة، لكنني سعيد لأننا أثبتنا أننا لا نستسلم. كانت الخسارة واردة وأدركنا تعادلًا، واعتقد أننا كنا على وشك الفوز حتى في المنعطف الأخير. لدي شعور بالرضاء التام"، خلال مؤتمر صحافي عقب المباراة".

مدرب نابولي الجديد يقدم أورواق اعتماده أمام برشلونة

وتابع "كان جمهورنا رائعًا أيضًا، لم أسمع صافرة واحدة عندما كنا نعاني طوال أول نصف ساعة. لا يزال أمامنا الكثير من العمل لإنجازه على الجانب الخططي، لكن البدلاء قدموا مستوى رائع كذلك".

وكشف كالزونا أن كل الاحتمالات واردة فيما يخص هوية المتأهل إلى ربع النهائي، مشيرا إلى أنه بدأ العمل بالفعل لتعريف اللاعبين بأسلوب اللعب الذي يحبذه.

وأضاف "اللعب في برشلونة سيكون صعبًا للغاية. التعادل يجعل كل الاحتمالات قائمة، إلا أننا نريد الفوز والتأهل. يجب أن نتحسن عما ظهرنا به الليلة الماضية وسنعمل على ذلك خلال الأسابيع الجارية".