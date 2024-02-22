ميدياما الغاني يحسم موقفه من تأجيل مباراة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - رفض توني أوبيين رئيس نادي ميدياما الغاني إمكانية تأجيل مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، بسبب ما حدث أمس مع بعثة المارد الأحمر.

ميدياما الغاني يحسم موقفه من تأجيل مباراة الأهلي

ويحل الأهلي ضيفا على ميدياما الغاني في المباراة المقرر لها أن تقام في تمام الساعة السادسة مساء غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.



وطلب الأهلي تأجيل مباراة ميدياما الغاني من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وذلك بعدما تعرضت طائرة الفريق لأزمة في مطار أكرا.

وهبطت طائرة الأهلي في العاصمة أكرا من أجل التزود بالوقود قبل استئناف الرحلة ولكن الطائرة اصطدمت بالجرار الخاص بنقل المعدات أثناء تحركها في المطار مما عرقل إقلاعها، حيث فشلت البعثة في الوصول لمدينة كوماسي التي من المقرر لها أن تحتضن المباراة واضطرت للمبيت في أحد الفنادق القريبة من المطار في أكرا.

وقال توني رئيس نادي ميدياما عبر موقع سوكر نت الغاني: "ليست هناك حاجة لتأجيل مباراتنا أمام الأهلي".

وأضاف: "سفر البعثة من أكرا إلى كوماسي يستغرق 40 دقيقة فقط".

واختتم: "بعثة الأهلي بخير وأقاموا في أحد فنادق أكرا، وتحركت البعثة إلى كوماسي بشكل طبيعي".

وكان من المنتظر وصول بعثة الأهلي إلى كوماسي مساء أمس الأربعاء، وذلك قبل أن تضطر البعثة للمبيت في أكرا، لحل الأزمة والتوجه إلى مدينة كوماسي اليوم الخميس.

ويحتل الأهلي المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بفارق نقطة عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد ميدياما في المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.