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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر الاتحاد السعودي.. مشاهدة مباراة الاتحاد ونافباخور دور الـ 16 دوري أبطال آسيا

جولة آسيوية نارية بين lttihad Vs Navbahor اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد ونافباخور في دوري أبطال آسيا، بث مباشر الاتحاد السعودي.. مشاهدة مباراة الاتحاد ونافباخور دور الـ 16 دوري أبطال آسيا، في ساحة التحديات الكروية الآسيوية، تتصادم قوتان عظيمتان عندما يلتقي الاتحاد السعودي ونافباخور الأوزبكي في إياب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا 2023. بعد تعادلهما في مواجهة الذهاب دون أهداف.

تشتعل الحماسة في ملعب الملك عبدالله الرياضية، يسعى الاتحاد للمضي قدمًا في البطولة بعد تصدره لمجموعته، بينما يطمح نافباخور في تحقيق التأهل بأداء قوي، يعد هذا اللقاء فرصة حاسمة للفريقين لتحقيق الانتصار والتقدم في رحلة البحث عن اللقب القاري المرموق.جولة آسيوية نارية بين lttihad Vs Navbahor اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد ونافباخور في دوري أبطال آسيا، بث مباشر الاتحاد السعودي.. مشاهدة مباراة الاتحاد ونافباخور دور الـ 16 دوري أبطال آسيا، في ساحة

بث مباشر الاتحاد السعودي.. مشاهدة مباراة الاتحاد ونافباخور دور الـ 16 دوري أبطال آسيا

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لذلك يحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الاتحاد السعودي ضد نافباخور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة الاتحاد ونافباخور في دوري أبطال آسيا

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي نظيره نافباخور الأوزبكي مساء اليوم الخميس، ف اطار منافسات إياب من دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا 2023 التي تكتمل اليوم.

ويحتضن ملعب ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية الملقب بـ الجوهرة المشعة المباراة بين الاتحاد السعودي ونافباخور الاوزبكستاني في دوري أبطال آسيا.

يذكر أن كان انتهى لقاء الذهاب بين الاتحاد ونافباخور التي أقيمت، على أرضية ملعب ستاد المركزي في أوزبكستان بالتعادل السلبي دون أهداف.

وكان تأهل الاتحاد السعودي بعدما نجح في احتلال صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، عقب تحقيقه 15 نقطة كاملة، جمعهم من 5 انتصارات وهزيمة واحدة.

وعلى الجانب الآخر كان حقق فريق نافباخور نامانجان، المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة، وجمع الفريق الأوزبكي رصيده من 4 انتصارات وتعادل وحيد وخسارة، استطاع أن يسجل لاعبوه 11 هدفًا واستقبلت شباكه 6 أهداف.

متى موعد مباراة الاتحاد ونافباخور في دوري أبطال آسيا؟

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية أحداث مباراة الاتحاد ونافباخور في دوري أبطال آسيا اليوم، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، والخامسة مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

تشكيل الاتحاد المتوقع ضد نافباخور في دوري أبطال آسيا

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: مد الله العليان، حسن كادش، أحمد حجازي، فواز الصقور.

خط الوسط: روماينيو، فابينيو، نجولو كانتي، فيصل الغامدي.

خط الهجوم: عبدالرزاق حمدالله، كريم بنزيما.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ونافباخور في دوري أبطال آسيا

وتذاع أحداث مباراة الاتحاد ونافباخور في دوري أبطال آسيا اليوم، عبر فضائية القنوات التالية وهي Alkass Ten HD وAbu Dhabi Sports Asia 1 وbeIN Sports AFC HD وSSC HD.

تردد beIN Sports AFC HD1 على سهيل سات

التردد: 11623.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

التصحيح: 2/3.

تردد SSC 1 HD على عرب سات

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

تردد قنوات أبوظبي الرياضية HD على عرب سات

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معلقو مباراة الاتحاد ونافباخور في دوري أبطال آسيا

ويتولى مهمة التعليق على أحداث مباراة الاتحاد ونافباخور الاوزبكي في دوري أبطال آسيا، كلا من بلال علام وفارس عوض ورؤوف خليف وحسن العيدروس وسمير المعيرفي.