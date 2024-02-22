نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد الناصر زيدان يهاجم ميدو بعد أزمته مع اتحاد الكرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الإعلامي عبد الناصر زيدان، على الأزمة الموجودة في الفترة الحالية، بين لاعب الزمالك السابق أحمد حسام "ميدو"، واتحاد الكرة برئاسة جمال علام، بعد هجوم الأول على الأخير.

عبد الناصر زيدان يهاجم ميدو

وقال زيدان، خلال تصريحاته ببرنامجه "ملعب الشمس"، والمذاع عبر "قناة الشمس"، إنه دائم الانتقاد لمجلس اتحاد الكرة ولـ جمال علام، لكن اتهام رئيس الجبلاية بالكذب هي إهانة للكرة المصرية.

وأضاف، ما يحدث من ميدو ليس له علاقة بالإحترام، من الممكن أن ننتقد الاتحاد ونهاجمه ونصفه بالفشل وبالقرارات الخاطئة، لكن هذه الأمور مرفوضة.

ووجه رسالة لـ جمال علام قائلا، " لو كنت فعلت شكوى رئيس لجنة المسابقات عامر حسين، ضد أحمد حسام ميدو، مكنش قدر يفتح بوقه معاكم"

وتابع، ما النتيجة بعد عدم تفعيل شكوى رئيس المسابقات، هي اتهامكم بالكذب والعديد من الأمور الأخرى