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أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة مباراة الاتحاد ونافباخور يلا شوت بث مباشر

منافسة آسيوسة بين Al Ittihad ضد Navbahor Namangan اليوم، مشاهدة مباراة الاتحاد ونافباخور يلا شوت بث مباشر في دوري أبطال آسيا، يتطلع الاتحاد إلى ضمان تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا لعام 2024 عندما يستضيف فريق نافباخور الأوزبكي في ملعب الجوهرة المشعة في مباراة الإياب لدور الـ16.

انتهت مباراة الذهاب في أوزباكستان بالتعادل السلبي دون أهداف، مما يجعل الفوز ضروريًا لفريق المدرب مارسيلو غاياردو للتأهل إلى الدور التالي.

تبدو الأمور متحسنة بشكل كبير داخل فريق الاتحاد منذ بداية عام 2024، حيث فاز الفريق في 3 من أصل 4 مباريات خاضها، وتعادل فقط في المباراة الأخيرة ضد نافباخور في مباراة الذهاب، وعاد المهاجم عبد الرزاق حمد الله لتسجيل الأهداف بقوة، حيث سجل 4 أهداف، بما في ذلك هدفين في المباراة الأخيرة ضد الرياض.

بالتوقيت.. متى موعد مباراة الاتحاد ونافباخور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا 2024؟

يتمتع الاتحاد بسجل تاريخي مميز في دوري أبطال آسيا، حيث تمكن من التتويج باللقب مرتين على التوالي، ويسعى الفريق إلى استعادة رضا جماهيره بعد الموسم السيئ، من خلال تقدم بعيد في البطولة الآسيوية وتحقيق البطولة، وذلك على الرغم من قوة المنافسة وخاصة المنافسة السعودية في هذا العام.

بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد ونافباخور يلا شوت

تقام مباراة الاتحاد ونافباخور بث مباشر في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا يوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024، وستقام المباراة في ملعب الجوهرة المشعة.

سيتم بدء المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والخامسة مساءً بتوقيت مصر.

نزلها الآن.. ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد نافباخور نامانجان في دوري أبطال آسيا 2024؟

تحتوي مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية على حقوق بث مباشر مباريات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا لعام 2024، وستخصص قناة beIN Sports AFC HD لنقل مباراة الاتحاد ونافباخور.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد ونافباخور بث مباشر من داخل المملكة العربية السعودية عبر قناة "SSC 1". ومن الإمارات، ستكون قادرًا على مشاهدة المباراة على قناة أبوظبي الرياضية آسيا.

تردد القنوات الناقلة:

تردد SSC 1 عرب سات تردد beIN Sports AFC 1 سهيل سات تردد قنوات أبوظبي الرياضية عرب سات التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4. التردد: 11623.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

التصحيح: 2/3. التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.



أين يمكنني مشاهدة البث المباشر لمباراة الاتحاد ونافباخور نامانجان في دوري أبطال آسيا 2024؟

كذلك، يمكنكم مشاهدة البث المباشر لمباراة الاتحاد ونافباخور نامانجان الأوزبكي عبر تطبيق "تود" أو من خلال خدمة "بي إن كونكت".

كما ستكون المباراة متاحة من خلال الاشتراك في الباقة الرياضية في تطبيق "شاهد VIP" وكذلك تطبيق "Starzplay".

من هو معلق مباراة الاتحاد ونافباخور في أبطال آسيا اليوم؟

القناة الناقلة معلق المباراة beIN Sports AFC حسن العيدروس SSC رؤوف خليف - فارس عوض أبوظبي الرياضية بلال علام AL KASS سمير المعيرفي

أحمد حجازي يضمن المشاركة الآسيوية

وفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية، اختار الجهاز الفني لفريق الاتحاد، بقيادة المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، اللاعب الفرنسي كريم بنزيما كبديل للبرازيلي رومارينيو في مواجهة نافباخور الأوزبكي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، والتي ستقام مساء اليوم الخميس.

ووفقًا للمصادر، يعتزم جاياردو إشراك الأجانب الأربعة الآخرين الذين شاركوا في مباراة الذهاب قبل أسبوع، وهم اللاعب المصري أحمد حجازي، واللاعب الفرنسي نجولو كانتي، واللاعب البرازيلي فابينيو تفاريس، واللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله، وبذلك يتم استكمال عدد الأجانب الخمسة في التشكيلة.

انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بين الفريقين في أوزبكستان على استاد مركزي، والآن يحتاج الاتحاد إلى الفوز بأي نتيجة للتأهل إلى ربع النهائي، مع وجود مخاوف من الوقوع في فخ التعادل الإيجابي الذي سينهي مشوار الفريق المشاركة في البطولة المحلية.

يسعى حجازي وزملاؤه إلى تحقيق الفوز وضمان التأهل إلى دور الثمانية لمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا، والذي يعد من أهداف الفريق السعودي.

تشكيلة مباراة الاتحاد ونافباخور الأوزبكي اليوم

أولًا: تشكيل اتحاد جدة

- مارسيلو غروهي

- فواز الصقور - حسن كادش - أحمد حجازي - مد الله العليان

- نغولو كانتي - سلطان الفرحان

- فيصل الغامدي - رومارينيو - صالح العمري

- عبد الرزاق حمد الله

ثانيًا: تشكيل نافباخور الأوزبكي

- أوتكير يوسوبوف

- لوكا كريميلج - ميلوس ميلوفيتش - عظيم أحمدوف - إيجور جولبان

- دجامشيد اسكنداروف - جوفان دوكيتش

- اسادبيك سوبيرجونوف - جمشيد اسكندروف - أبرور إسماعيلوف

- توما تاباتادزي

الاتحاد ضد نافباخور.. تفوق سعودي على فرق أوزباكستان

خلال تاريخه القاري، واجه فريق الاتحاد ستة أندية أوزبكية، وهي: باختاكور ونفيتشي باكو وبونيودكور ولوكوموتيف طشقند وأجمك إف سي، ونافباخور. ويتفوق الاتحاد رقميًا في مواجهاته مع الفرق الأوزبكية على أرضه، حيث واجههم تسع مرات في بطولة دوري أبطال آسيا دون تلقي أي هزيمة.

وحقق الاتحاد ستة انتصارات وتعادل في ثلاث مناسبات على أرضه أمام الفرق الأوزبكية، وسجل الفريق 21 هدفًا فيما استقبل خمسة أهداف في شباكه.

فريق الاتحاد، بقيادة المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، يسعى للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتجاوز نافباخور والتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

ويعتمد الفريق بشكل خاص على الهجوم القوي بوجود الثنائي الفرنسي كريم بنزيما والمغربي عبد الرزاق حمد الله.

من هو منافس الاتحاد إذا فاز على نافباخور؟

من المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة الاتحاد ونافباخور مع الفائز من مباراة الهلال وسباهان في الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا.

يبدو أن فريق الهلال لديه فرصة أكبر للتأهل بعد فوزه في مباراة الذهاب في إيران بنتيجة 3-1، إذا تمكن "العميد" من تجاوز فريق نافباخور، فقد نشهد مواجهة كلاسيكية سعودية في الدور المقبل من البطولة.