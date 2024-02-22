نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الإعتزال دوليًا.. توني كروس يقرر العودة للمنتخب الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نجم خط وسط ريال مدريد توني كروس، عن عودته مرة أخرى إلى المنتخب الألماني، للمشاركة في يورو 2024.

توني كروس يقرر العودة للمنتخب الألماني

وقال كروس في بيان عبر حسابه الرسمي "انستجرام":"سأعود إلى المنتخب الألماني، لماذا؟ لأن المدرب طلب مني ذلك، أنا في حالة جيدة للغاية".

وأضاف: "وأنا متأكد من أنه مع الفريق في يورو 2024، من الممكن أن يكون هناك الكثير أكثر مما يعتقده معظم الناس الآن!".

وجدير بالذكر أن توني كروس اعتزل اللعب دوليًا بعد يورو 2021، وخاض رفقة المنتخب الألماني 106 مباراة وسجل من خلالهما 17 هدفًا.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة أمم أوروبا "يورو 24" يوم 14 يونيو 2024، حيث يقام حفل الافتتاح، والمباراة الأولى من البطولة على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ.

ويقام نهائي يورو 24 يوم 14 يوليو 2024 وسيكون النهائي على الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية، برلين.

