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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مباراة الاتحاد السعودي ضد نافباخور الأوزبكي

"مجاني دون اشتراك"..بث مباشر مباراة الاتحاد السعودي ضد نافباخور الأوزبكي | دوري أبطال آسيا 2024..في ليلة من ليالي الحماس والتحديات، تتجدد المعركة على أرض ملعب الملك عبدالله الرياضي، المعروف بـ "الجوهرة المشعة" في جدة، حيث يستضيف فريق اتحاد جدة السعودي نظيره نافباخور الأوزبكي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، هذا الصراع الكروي الدولي يأتي بعد مباراة ذهاب شهدت تعادلًا دون أهداف في أوزباكستان، مما يجعل لقاء اليوم أكثر إثارة وتوترًا.

في ملعب يشهد تاريخًا حافلًا بالإنجازات والتحديات، يتقابل الفريقان في مواجهة حاسمة، حيث يتسابق كل فريق لتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور ربع النهائي، النجم الدولي أحمد حجازي، يشكل عنصرًا محوريًا في خطط الفريق، وعلى عاتقه مهمة قيادة زملائه نحو الانتصار.

تتسارع نبضات الجماهير والمحبين لمتابعة هذا الصراع الكروي الرائع، حيث يجمع الحدث الرياضي بين الفن والتكتيك والتحفيز الجماعي، بالنظر إلى التاريخ الرياضي العريق للفريقين، يبرز هذا اللقاء كفرصة حقيقية للتألق وترسيخ البصمة في مسيرة البطولة القارية، سيشهد الجمهور في المدرجات وأمام الشاشات تجربة فريدة من نوعها، حيث يتبارى الطرفان في تقديم أداء يليق بسمعة الأندية التاريخية التي يمثلونها.

موعد مباراة اتحاد جدة ونافباخور اليوم في إياب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال آسيا



ومن المقرر أن تنطلق مباراة اتحاد جدة ونافباخور الأوزبكي

اليوم في إياب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال آسيا في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، غدًا الخميس، على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

نتيجة مباراة الاتحاد ونافباخور بذهاب دوري أبطال آسيا



انتهت مباراة ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا بين فريقي اتحاد جدة السعودي ونافباخور الأوزبكي في أوزباكستان بالتعادل السلبي دون أهداف.

تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام نافباخور اليوم في إياب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال آسيا

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

في خط الدفاع: فواز الصقور، أحمد حجازي، حسن كادش، مدالله العيان.

في خط الوسط: نجولو كانتي، فابينيو، فيصل الغامدي.

في خط الهجوم: عبدالرزاق حمد الله، رومارينيو، كريم بنزيما.

القنوات الناقلة لمباراة اتحاد جدة ونافباخور اليوم في إياب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال آسيا



وتذاع مباراة اتحاد جدة أمام نافباخور اليوم في إياب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال آسيا على قناة بي أن سبورتس المشفرة، المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.