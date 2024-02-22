مشاهدة مباراة الاتحاد ونافباخور الأوزبكي بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة مباراة الاتحاد ونافباخور الأوزبكي بث مباشر يلا شوت

منافسة آسيوية بين Navbahor Namangan vs Al Ittihad اليوم، مشاهدة مباراة الاتحاد ونافباخور الأوزبكي بث مباشر يلا شوت في دوري أبطال آسيا، يتطلع نادي اتحاد جدة السعودي إلى تأكيد تأهله إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال آسيا، عندما يواجه نادي نافباخور نامانجان الأوزبكي في مباراة الإياب ضمن دور الـ 16. يعد هذا اللقاء فرصة حاسمة للنادي السعودي لتحقيق الانتصار والتأهل، خاصة بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل السلبي، مما يجعل الباب مفتوحًا لهم في المباراة القادمة.

من ناحية أخرى، أبدى المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو اعتقاده القوي بفريقه وقدرته على الفوز على الفريق الأوزبكي الضيف. يرى غاياردو أن دعم الجماهير أمرًا حاسمًا يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا في تحفيز اللاعبين ودفعهم لتحقيق النتيجة المرغوبة. يعتبر المدرب أن فريقه مستعد وجاهز لهذه المواجهة الهامة، ويعتبرها فرصة للتأهل إلى الدور التالي من البطولة.

تأتي هذه المباراة بعد أن قدم اتحاد جدة أداءً مميزًا في المرحلة السابقة من البطولة، إذ تصدر المجموعة الثالثة بفارق 15 نقطة من 5 انتصارات وهزيمة واحدة. في المقابل، احتل نافباخور المركز الثاني في المجموعة الرابعة ب 13 نقطة، وهو فريق ذو خبرة وقدرة على تقديم أداء مميز في اللقاءات الصعبة.

من المتوقع أن تكون هذه الموواجهة مثيرة ومحمومة، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز والتأهل للدور المقبل من البطولة. ستكون الجماهير على موعد مع مباراة مشوقة في ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة السعودية، حيث يُتوقع أن يقدم الفريقان أداءً قويًا ومثيرًا يليق بأهمية اللقاء ومرحلة البطولة التي يتنافسان فيها.

الرسمي.. متي موعد مباراة الاتحاد ونافباخور نامانجان في دوري أبطال آسيا 2024؟

تطابق بين الفريقين السعودي في نادي الاتحاد ونافباخور نامانجان الأوزبكي في دوري أبطال آسيا يعتبر واحدًا من المواجهات المهمة والمثيرة في البطولة. ستقام هذه المباراة الحاسمة في الخميس، 22 فبراير 2024، على أرضية ملعب الجوهرة المشعة في جدة، المملكة العربية السعودية.

تُعَدُّ هذه المباراة إعادة لدور الستة عشر من البطولة، حيث انتهت المباراة الأولى بالتعادل السلبي. وبالتالي، كلا الفريقين، الاتحاد السعودي ونافباخور نامانجان، يسعيان لتحقيق الانتصار في هذه المواجهة من أجل التأهل إلى دور الثمانية.

مشاهدة مباراة الاتحاد ونافباخور الأوزبكي بث مباشر يلا شوت

أعرب المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو عن ثقته في قدرة فريقه على الفوز في هذا اللقاء المهم، مؤكدًا أن دعم الجماهير سيكون له أثر كبير في تحقيق النجاح. يتصدر الاتحاد السعودي المجموعة الثالثة بـ 15 نقطة، بينما يحتل نافباخور المركز الثاني في المجموعة الرابعة بـ 13 نقطة.

اخر تحديث.. ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ونافباخور نامانجان في دوري أبطال آسيا 2024؟

ستكون المباراة بين الاتحاد ونافباخور نامانجان في دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا محط أنظار الجماهير في السعودية وخارجها. ستنقل قناة SSC1 HD المباراة مباشرة في المملكة العربية السعودية، مما سيتيح للمشجعين السعوديين فرصة لمتابعة ودعم فريقهم المحلي في رحلتهم نحو التأهل للدور المقبل من البطولة.

خارج المملكة، سيتمكن محبو كرة القدم من متابعة هذه المواجهة المهمة عبر قناة beIN Sports AFC HD1. تُعتبر هذه القناة وجهة مناسبة لعشاق اللعبة في الخارج، حيث يمكنهم الاستمتاع بأفضل التغطيات والتعليقات الحية على المباراة ومتابعة جميع التفاصيل والأحداث التي تجري على أرض الملعب.

من المتوقع أن تكون هذه المواجهة مشوقة ومثيرة، حيث يسعى كل فريق إلى الانتصار والتقدم إلى الدور التالي من البطولة. يترقب الجميع هذا الصراع ويتوقعون مستوى عالٍ من الأداء من كلا الفريقين في هذه المباراة الحاسمة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ونافباخور نامانجان في دوري أبطال آسيا 2024

سيتاح لمحبي كرة القدم مشاهدة مباراة الاتحاد ونافباخور نامانجان في دوري أبطال آسيا 2024 عبر عدة قنوات بث مباشر، بما في ذلك قناة "بي إن سبورت AFC HD1" و"SSC 1 HD" وأبوظبي سبورت آسيا 2. ستوفر هذه القنوات تغطية شاملة للمباراة، مما يسمح للمشجعين بمتابعة جميع التفاصيل والأحداث الهامة التي تحدث على الملعب.

تُعتبر قناة "beIN Sports AFC HD1" واحدة من القنوات البارزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبث أحداث دوري أبطال آسيا، بينما تُعتبر قناة "SSC 1 HD" من القنوات السعودية التي تُبث المباريات الهامة في المملكة العربية السعودية. وأما قناة Abu Dhabi Sports Asia 2، فإنها توفّر تغطية شاملة للأحداث الرياضية في آسيا.

بفضل هذه القنوات، يستطيع المشجعون العرب والآسيويون متابعة اللقاء على الهواء مباشرة عبر التلفاز أو البث المباشر عبر الإنترنت، والاستمتاع بتجربة مشاهدة ممتعة لهذه المباراة الهامة في إطار دوري أبطال آسيا.

تردد beIN Sports AFC HD1 على سهيل سات تردد SSC 1 HD على عرب سات تردد قنوات أبوظبي الرياضية HD على عرب سات التردد: 11623.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

التصحيح: 2/3. التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4. التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة الاتحاد ونافباخور نامانجان في دوري أبطال آسيا 2024؟

بإمكانكم أيضًا متابعة مباشرة لمباراة الاتحاد وفريق نافباخور نامانجان الأوزبكي عن طريق تطبيق "تود" أو من خلال خدمة "بي إن كونكت".

ستكون الفرصة متاحة لمشاهدة المباراة من خلال الاشتراك في الباقة الرياضية في تطبيق "شاهد VIP" وأيضًا في تطبيق "Starzplay".

من هو معلق مباراة الاتحاد ونافباخور نامانجان في دوري أبطال آسيا 2024؟

ستكون مباراة الاتحاد ونافباخور نامانجان في دوري أبطال آسيا محط أنظار الكثيرين في عدة قنوات بث مختلفة. على قناة SSC 1 HD، سيتولى رؤوف خليف وفارس عوض التعليق، حيث يعتبرون من أبرز المعلقين في العالم العربي ويمتلكان خبرة واسعة في مجال التعليق الرياضي.

على قناة beIN Sports AFC HD1، سيتولى المعلق حسن العيدروس تعليق المباراة، حيث يمتلك مهارات تعليقية مميزة وقدرة على جذب الانتباه بشكل مثير ومشوق أثناء نقل الأحداث.

بخصوص قناة أبوظبي الرياضية آسيا 2، سيتولى المعلق بلال علام تعليق المباراة، والذي يتميز بأسلوبه الرصين والمحترف في نقل التفاصيل الرياضية بشكل ممتع.

في النهاية، سيقوم المعلق سمير المعيرفي على قناة الكأس القطرية بتوجيه التعليق على المباراة، ويتميز بأدائه الرائع وقدرته على جذب انتباه الجمهور ونقل جوانب المباراة بدقة وإثارة. تتيح هذه القنوات فرصة رائعة للمشاهدين للتمتع بتغطية شاملة واحترافية لهذا اللقاء المهم في إطار دوري أبطال آسيا.

القناة الناقلة معلق المباراة BEIN SPORTS HD AFC حسن العيدروس ABU DHABI SPORTS بلال علام SSC SPORTS HD 1 رؤوف خليف - فارس عوض AL KASS HD 9 سمير المعيرفي

تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام نافباخور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: فواز الصقور - أحمد حجازي - حسن كادش - حمد الله العليان.

خط الوسط: فابينيو - فيصل الغامدي - نجولو كانتي - مروان الصحفي.

خط الهجوم: كريم بنزيما - عبد الرزاق حمدالله.

الإتحاد ضد نافباخور.. أرقام قوية للعميد قبل اللقاء

يواجه فريق اتحاد جدة تحديًا كبيرًا أمام نافباخور الأوزبكي في مباراة إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا للموسم الحالي. بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي دون أهداف، يسعى الفريق السعودي إلى الفوز في مباراة الإياب وحسم بطاقة التأهل إلى الدور المقبل، ويعول الاتحاد على دعم الجماهير وعامل الأرض لتحقيق هذا الهدف الكبير.

لقد خاض فريق الاتحاد السعودي العديد من المواجهات مع الأندية الأوزبكية في السابق، حيث استطاع الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 7، وتعرض للهزيمة في مبارتين فقط. ومن هنا يمتلك تاريخًا جيدًا في هذه المواجهات، ويرغب في الاستمرار في هذا الأداء القوي للتأهل إلى المراحل الأخرى من البطولة.

بعد تصدره لمجموعته برصيد 15 نقطة من 6 مباريات، يدخل الاتحاد مباراة الإياب بثقة كبيرة، بينما جاء نافباخور الأوزبكي في المركز الثاني برصيد 13 نقطة. يدرك الفريق السعودي أن الحسم سيكون في مواجهة الإياب، وعليه الاستعداد الجيد لتحقيق الفوز.

يعتبر لقاء الإياب فرصة مهمة للاتحاد للتقدم إلى المراحل المتقدمة من البطولة، ويعمل المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو على تجهيز اللاعبين بشكل جيد وتحفيزهم لتحقيق الفوز في هذه المباراة الحاسمة. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر عودة النجم الفرنسي كريم بنزيما من الإصابة إضافة قوية لتشكيلة الفريق ومن المتوقع أن يكون له تأثير كبير في المباراة.

من المهم أن يظل الفريق مركزًا ومتحمسًا لتحقيق الفوز، وأن يظهر أداءً قويًا أمام الجماهير الوفية في مدينة جدة. إن الفوز في مباراة الإياب سيمنح الاتحاد دفعة قوية نحو تحقيق أهدافه في الموسم الحالي، وسيمثل خطوة هامة في مساره في بطولة دوري أبطال آسيا.