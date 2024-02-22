بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد ونافباخور في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد ونافباخور في ثمن نهائي أبطال آسيا

جولة آسيوية بصحبة Navbahor vs. Al Ittihad اليوم، مشاهدة مباراة الاتحاد ونافباخور بث مباشر في ثمن نهائي أبطال آسيا، ستجري مباراة إياب بين نادي الاتحاد السعودي ونادي نافباخور في إطار دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا للموسم 2023-2024.

انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي دون أهداف، وبالتالي يدخل الفريق الأوزبكي إلى مباراة الإياب بفرصة التعادل الإيجابي أو الفوز للتأهل إلى الدور التالي، في حين يحتاج الفريق السعودي إلى الفوز للتأهل إلى ربع النهائي.

تمكن الاتحاد من التأهل من المركز الأول في المجموعة الثالثة خلال دور المجموعات برصيد 15 نقطة، وعلى الرغم من التحديات التي يواجهها الفريق حاليًا، يطمح بقوة في مواصلة مشواره في بطولة دوري أبطال آسيا بهدف الفوز باللقب.

أما نادي نافباخور، فقد تأهل من المركز الثاني في مجموعته التي شملت فريق الهلال. حصد الفريق الأوزبكي 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل، ويسعى جاهدًا للتأهل إلى الدور التالي.

موعد مشاهدة مباراة الاتحاد ضد نافباخور الأوزبكي في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

ستُقام مباراة الاتحاد ونافباخور نامانجان بث مباشر في بطولة دوري أبطال آسيا يوم الخميس الموافق 22 فبراير/شباط 2024 على ملعب الجوهرة المشعة.

مشاهدة مباراة الاتحاد ونافباخور الأوزبكي بث مباشر

سيتم بدء المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، الثامنة بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، والسادسة بتوقيت جمهورية مصر العربية.

بالتردد.. ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد نافباخور في دور الـ 16 بأبطال آسيا؟

ستُنقل مباريات دوري أبطال آسيا 2024 بث مباشر حصريًا داخل المملكة العربية السعودية عبر شبكة قنوات SSC، وسيتم بث مباراة الاتحاد ونافباخور على قناة SSC1 HD المشفرة.

بالنسبة للمشاهدين خارج السعودية، ستتم إذاعة المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس". وستكون المباراة متاحة على قناة beIN Sports Asia HD 1.

معلقي المباراة:

يعلق على المباراة كلا من بلال علام وفارس عوض ورؤوف خليف وحسن العيدروس وسمير المعيرفي.

تردد القنوات:

تردد beIN Sports AFC HD1 على سهيل سات

التردد: 11623.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

التصحيح: 2/3.

تردد SSC 1 HD على عرب سات

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

تردد قنوات أبوظبي الرياضية HD على عرب سات

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كيف يمكنني مشاهدة البث المباشر لمباراة الاتحاد ضد نافباخور اليوم؟

لمتابعة بث مباشر الاتحاد ونافباخور، يمكن للمشاهدين داخل السعودية الاستفادة من خدمة شاهد VIP، أما المشاهدين خارج السعودية، فيمكنهم الاشتراك في تطبيق TOD أو خدمة beIN Connect لمشاهدة المباراة.

نتيجة مباراة الذهاب بين الاتحاد ونافباخور الأوزبكي

انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين يوم الخميس الماضي، في 15 فبراير الحالي، بالتعادل السلبي دون أهداف.

وشهدت المباراة سيطرة نادي الاتحاد السعودي على مجريات اللقاء، حيث بلغت نسبة استحواذه بالكرة 64% مقابل 36% لصالح نافباخور، وعلى الرغم من هذه السيطرة، لم يتمكن الفريق السعودي، بوجود جميع نجومه، من تسجيل أي هدف خلال مدة المباراة البالغة 90 دقيقة.

تشكيل الاتحاد السعودي اليوم

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

في خط الدفاع: فواز الصقور، أحمد حجازي، حسن كادش، مدالله العيان.

في خط الوسط: نجولو كانتي، فابينيو، فيصل الغامدي.

في خط الهجوم: عبدالرزاق حمد الله، رومارينيو، كريم بنزيما.

تشكيل نافباخور ضد الاتحاد

في حراسة المرمى: أوتكير يوسوبوف

في خط الدفاع: لوكا كريميلج - ميلوس ميلوفيتش - عظيم أحمدوف - إيجور جولبان

خط الوسط الدفاعي: دجامشيد اسكنداروف - جوفان دوكيتش

خط الوسط الهجومي: اسادبيك سوبيرجونوف - جمشيد اسكندروف - أبرور إسماعيلوف

قلب الهجوم: توما تاباتادزي

منافس الاتحاد المحتمل في ربع نهائي دوري أبطال آسيا

ويواجة الفائز من مباراة الاتحاد ونافباخور مع الفائز من مباراة الهلال السعودي ونظيرة سباهان بدور ربع النهائي في الرابع من شهر مارس القادم.

الاتحاد ضد نافباخور.. كيف وصلنا إلى هنا؟

نجح نادي الاتحاد السعودي في التأهل بعد أن احتل صدارة ترتيب المجموعة الثالثة في بطولة دوري أبطال آسيا، حقق الفريق السعودي 15 نقطة كاملة من خمسة انتصارات وهزيمة واحدة.

من ناحية أخرى، تأهل فريق نافباخور نامانجان بالمركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة، جمع الفريق الأوزبكي هذا الرصيد من أربعة انتصارات وتعادل واحد وخسارة، نجح لاعبو الفريق الأوزبكي في تسجيل 11 هدفًا، في حين استقبلت شباكهم ستة أهداف.