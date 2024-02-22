نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشابي ألونسو يعلق على ارتباطه بتدريب ليفربول وبايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ردّ مدرّب الفريق الأول لكرة القدم في نادي باير ليفركوزن، تشابي ألونسو، على التقارير التي تربط اسمه بتدريب ليفربول أو بايرن ميونخ في الموسم المقبل.

ألونسو يعلق على ارتباطه بتدريب ليفربول وبايرن ميونخ

وقد قدّم ألونسو موسمًا مميّزًا مع فريقه حتى الآن، حيث يتصدّر الدوري الألماني بفارق 8 نقاط عن بايرن ميونخ، الذي يحتل المركز الثاني.

باير ليفركوزن لم يتلقَ أي خسارة في هذا الموسم تحت قيادة المدرّب الشاب الإسباني، مع أداء متميّز ومثير أمام أقوى الفرق. وفي تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس"، أكّد ألونسو: "لا يوجد شيء جديد لأقوله بخصوص هذه الشائعات".

وأضاف: "فأنا في الوقت الحالي مُلتزم بتدريب باير ليفركوزن، وهذا أمر مؤكّد. أما بالنسبة للمستقبل، فلا يوجد أي جديد لأعلنه".

وبخصوص أي اتصال قد حدث من بايرن ميونخ، أشار إلى أن هذه مجرّد شائعات صحفية، مُعلقًا: "مرة أخرى، ليس لدي أي تصريح بخصوص هذا الأمر".

يُذكر أن ليفربول وبايرن ميونخ يستعدّان لرحيل مدرّبيهما يورجن كلوب وتوماس توخيل بنهاية الموسم، وقد تم الإعلان عن ذلك رسميًا بالفعل.