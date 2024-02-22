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أحمد جودة - القاهرة - شهدت مسابقة كأس مصر للكرة النسائية عزوف كبير من أندية كرة القدم النسائية في مختلف المسابقات بجميع درجاتها سواء قسم أول أو وثاني أو ثالث، بعدما قررت 6 أندية فقط المشاركة في بطولة كأس مصر للسيدات لموسم 2023-2024.

42 نادي يرفضون المشاركة في كأس مصر للكرة النسائية

وقد قرر 6 أندية المشاركة في كأس مصر للكرة النسائية وهم كلًا من: وادي دجلة وتوت عنخ آمون وبيراميدز وزد اف سي ومركز شباب الأميرية ومودرن فيوتشر.

وجاء ذلك في ظل رفض 42 نادي المشاركة في البطولة ويرجع هذا بسبب عدم توافر الإمكانيات المادية لديهم لدفع رسوم اشتراك مسابقة كأس مصر والذي أقرها اتحاد كرة القدم المصري بمبلغ 10.000 ج رسم اشتراك إضافة لإشتراط توفير الأندية ملاعب مضاءة ليلًا، لإقامة كأس مصر خلال شهر رمضان المبارك.

وتأتي هذه الشروط التعجيزية في ظل غياب تام للدعم المادي الذي من المفترض يقوم اتحاد كرة القدم المصري بتوفيره للأندية سنويًا ويحصل عليه الاتحاد المصري من الاتحاد الدولي لكرة القدم كدعم مخصص لكرة القدم النسائية.

ويدل المشهد الحالي عن العبث الذي تدار به مسابقات كرة القدم النسائية المصرية دون مراعاه لظروف الأندية بل وخلق شروط تعجيزية لإجبار الأندية على عدم المشاركة في البطولة، ولا أحد يعلم من المستفيد من إظهار كرة القدم النسائية بهذا السوء الذي وضح جليًا للجميع.

