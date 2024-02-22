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أحمد جودة - القاهرة - بدون تقطيع مباشر Al Ittihad يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد ونافباخور دور الـ 16 دوري أبطال آسيا

منافسة آسيوية نارية بين Al Ittihad Vs Navbahor اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد ونافباخور في دوري أبطال آسيا، دون تقطيع مباشر Ittihad يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد ونافباخور دور الـ 16 دوري أبطال آسيا، في ليلة مشحونة بالتوتر والتحدي، تتجدد المعركة في ساحة دوري أبطال آسيا بين الاتحاد السعودي ونافباخور الأوزبكي.

بعد لقاء الذهاب الذي انتهى بالتعادل السلبي، يتلاقى الفريقان مجددًا في معركة الإياب، حيث يسعى كل منهما للظفر ببطاقة التأهل إلى المربع الذهبي للبطولة، يعكس هذا الصراع الكروي النخبوي تحديات وطموحات كل فريق، مما يضفي على المباراة طابعًا استثنائيًا ينتظره عشاق الساحرة المستديرة بفارغ الصبر.

دون تقطيع مباشر Al Ittihad يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد ونافباخور دور الـ 16 دوري أبطال آسيا

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في هذا السياق، يحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الاتحاد السعودي ضد نافباخور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة الاتحاد ونافباخور في دوري أبطال آسيا

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي نظيره نافباخور الأوزبكي مساء اليوم الخميس، ف اطار منافسات إياب من دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا 2023 التي تكتمل اليوم.

ويفتتح ملعب ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية الملقب بـ الجوهرة المشعة أبوابة ليحتضن المباراة بين الاتحاد السعودي ونافباخور الاوزبكستاني في دوري أبطال آسيا.

يذكر أن كان انتهى لقاء الذهاب بين الاتحاد ونافباخور التي أقيمت، على أرضية ملعب ستاد المركزي في أوزبكستان بالتعادل السلبي دون أهداف.

وكان تأهل الاتحاد السعودي بعدما نجح في احتلال صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، عقب تحقيقه 15 نقطة كاملة، جمعهم من 5 انتصارات وهزيمة واحدة.

وعلى الجانب الآخر كان حقق فريق نافباخور نامانجان، المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة، وجمع الفريق الأوزبكي رصيده من 4 انتصارات وتعادل وحيد وخسارة، استطاع أن يسجل لاعبوه 11 هدفًا واستقبلت شباكه 6 أهداف.

تشكيل الاتحاد ضد نافباخور في دوري أبطال آسيا

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: مد الله العليان، حسن كادش، أحمد حجازي، فواز الصقور.

خط الوسط: روماينيو، فابينيو، نجولو كانتي، فيصل الغامدي.

خط الهجوم: عبدالرزاق حمدالله، كريم بنزيما.

متى موعد مباراة الاتحاد ونافباخور في دوري أبطال آسيا؟

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية أحداث مباراة الاتحاد ونافباخور في دوري أبطال آسيا اليوم، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، والخامسة مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ونافباخور في دوري أبطال آسيا

وتذاع أحداث مباراة الاتحاد ونافباخور في دوري أبطال آسيا اليوم، عبر فضائية القنوات التالية وهي Alkass Ten HD وAbu Dhabi Sports Asia 1 وbeIN Sports AFC HD وSSC HD.

معلقو مباراة الاتحاد ونافباخور في دوري أبطال آسيا

ويتولى مهمة التعليق على أحداث مباراة الاتحاد ونافباخور الاوزبكي في دوري أبطال آسيا، كلا من بلال علام وفارس عوض ورؤوف خليف وحسن العيدروس وسمير المعيرفي.

تردد beIN Sports AFC HD1 على سهيل سات

التردد: 11623.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

التصحيح: 2/3.

تردد SSC 1 HD على عرب سات

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

تردد قنوات أبوظبي الرياضية HD على عرب سات

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.