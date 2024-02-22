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أحمد جودة - القاهرة - شاهد مباراة دوري أبطال أسيا بث مباشر مجانا .. مباراة الهلال و سباهان اصفهان في دوري أبطال أسيا 2024

مواجه آسيوية بين الهلال وسباهان أصفهان Al Hilal vs Sepahan Isfahan..شاهد مباراة دوري أبطال أسيا بث مباشر مجانا.. مباراة الهلال وسباهان اصفهان في دوري أبطال أسيا 2024..يترقب عشاق كرة القدم العربية اليوم الخميس 22 فبراير 2024، المواجهة المرتقبة بين نادي الهلال السعودي وسباهان أصفهان الإيراني، في إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

وتستعرض لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الهلال وسباهان اصفهان في دوري أبطال أسيا من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

الهلال وسباهان أصفهان..صراع قاري في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا

يدخل الهلال المباراة بِحُظوظٍ وافرةٍ للتأهل إلى ربع النهائي، بعد فوزه في لقاء الذهاب بثلاثيةٍ مقابل هدفٍ على ملعب نقش جهان بمدينة أصفهان.

ويطمح رفاق المدرب جورجي جيسوس إلى تحقيق نتيجة إيجابية في ملعبهم، أمام جماهيرهم، وضمان بطاقة التأهل إلى الدور القادم.

وتتميز مواجهات الهلال وسباهان بالإثارة والندية، سواء على المستوى الفني أو الخططي، إضافة إلى الأجواء الجماهيرية الصاخبة، مما يُضفي على المباراة مزيدًا من الحماس والتشويق.

وتُعدّ هذه المباراة فرصةً ذهبيةً للفريقين لإثبات قدراتهما، وتحقيق إنجازٍ قاريٍ يُسعد جماهيرهما.

موعد مباراة الهلال وسباهان..صراع قاري على ملعب المملكة



تُقام مباراة إياب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا بين نادي الهلال السعودي وسباهان أصفهان الإيراني، اليوم الخميس 22 فبراير 2024، على ملعب المملكة "مرسول بارك" في العاصمة السعودية الرياض.

وتُعدّ هذه المباراة حاسمةً لتحديد الفريق المتأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة، حيث يدخل الهلال المباراة حاملًا أفضلية الفوز في لقاء الذهاب بنتيجة 3-1.

موعد المباراة:

بتوقيت القاهرة: الساعة 8 مساءً.

بتوقيت مكة المكرمة: الساعة 9 مساءً.

بتوقيت الرياض: الساعة 9 مساءً.

بتوقيت أبو ظبي: الساعة 10 مساءً.

بتوقيت دبي: الساعة 11 مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وسباهان اصفهان

تتعدد القنوات الناقلة لمباراة الهلال وسباهان اصفهان في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا اليوم، ونعرض لكم أهمها:

1. قنوات SSC:

تبث المباراة داخل المملكة العربية السعودية فقط.

المعلق: عيسي الحربين.

2. قنوات بي إن سبورتس:

تبث المباراة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

توفر فقرات فنية متنوعة قبل وأثناء وبعد المباراة.

3. خدمة المتابعة لحظة بلحظة من المصري اليوم:

توفر خدمة متابعة أحداث اللقاء لحظة بلحظة مع رصد كل ما هو جديد داخل الملعب وخارجه.

4. قنوات أخرى:

قد تبث بعض القنوات الأخرى المباراة في بعض الدول، يرجى متابعة قنوات بلدك لمعرفة المزيد.

جدول الترددات

القناة القمر الصناعي التردد الترميز SSC 1 HD عربسات بدر 4 12015 H SSC 2 HD عربسات بدر 4 12016 H SSC 3 HD عربسات بدر 4 12017 H beIN Sports 1 HD عربسات بدر 4 12392 H beIN Sports 2 HD عربسات بدر 4 12393 H

تشكيل الهلال ضد سباهان



تشكيل الهلال ضد سباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد – على البليهي – حسان تمبكتي – ياسر الشهراني.

خط الوسط: روبين نيفيز – ميشيل ديلجادو – محمد كنو.

خط الهجوم: سالم الدوسري – ألكسندر ميتروفيتش – مالكوم أوليفيرا.