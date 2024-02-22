نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الاتحاد الرسمي أمام نافباخور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني للاتحاد عن تشكيل فريقه لمواجهة نافباخور نامانجان بعد قليل في مواجهة مرتقبة بينهم وذلك ضمن منافسات مباريات العودة في دور 16 من بطولة دوري ابطال آسيا.

تشكيل الاتحاد الرسمي لمواجهة نافباخور

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: سعد الموسى، أحمد حجازي، فواز الصقور، حسن كادش.

خط الوسط: كانتي، فيصل الغامدي، فابينو

خط الهجوم: كريم بنزيما، عبدالرزاق حمدالله، احمد الغامدي.

ويمكن مشاهدة ومتابعة أحداث مباراة الاتحاد ونافباخور نامانجان عبر القنوات التالية بالمعلقين:

قناة SSC Extra 1 HD- بتعليق المعلق رؤوف خليف- فارس عوض.

قناة beIN Sports AFC- بتعليق حسن العيدروس.

قناة الكأس 9- بتعليق سمير المعيرفي.

قناة أبوظبي الرياضية اسيا 2 – بتعليق بلال علام.