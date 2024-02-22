نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ريال مدريد الجديد بعد قدوم مبابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تشكيل ريال مدريد الإسباني في الموسم المقبل، وذلك بعد حسم التعاقد بشكل نهائي مع الفرنسي كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان.

وأعلنت كافة الصحف الفرنسية والإسبانية الشهيرة، توقيع مبابي على عقود انتقاله إلى صفوف ريال مدريد بداية من الموسم المقبل.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن مبابي وقع على عقد انتقاله إلى الفريق الملكي لمدة 5 مواسم كاملة، حيث سيحصل اللاعب الفرنسي على 15 مليون يورو سنويا، في العقد الذي سيمتد لـ 5 أعوام.

كما أشارت الصحيفة إلى أن مبابي سيحصل على 150 مليون يورو إضافية، مكافأة التوقيع، تقسم على 5 أعوام.

تشكيل ريال مدريد المنتظر بعد ضم مبابي

في حراسة المرمي: تيبو كورتوا.

في خط الدفاع: ميندي "ألفونسو ديفيز"، روديجر، ميليتاو، كارفاخال.

في خط الوسط: كامافينجا أو “تشواميني”، كروس، فالفيردي، بيلينغهام.

في خط الهجوم: كيليان مبابي، فينيسيوس

