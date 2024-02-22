بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال وسباهان في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال وسباهان في أبطال آسيا

جولة الزعيم الآسيوية مع Al Hilal - Sepahan اليوم، مشاهدة مباراة الهلال وسباهان بث مباشر في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، في لقاء إياب دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال آسيا، سيتوجب على فريق الهلال السعودي مواصلة تقدمه عندما يلاقي نادي سباهان أصفهان الإيراني مساء اليوم.

سيستضيف ملعب المملكة أرينا لأول مرة مباراة فريق الهلال في بطولة دوري أبطال آسيا، وستكون المواجهة أمام سباهان أصفهان.

يسعى الهلال للحفاظ على تفوقه في مباراة الذهاب، حيث نجح في التفوق على سباهان في إيران بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وقد ساهم كل من مالكوم دي أوليفيرا وألكسندر ميتروفيتش وعبد الله الحمدان في تسجيل ثلاثة أهداف للهلال في تلك المباراة. يتطلع الفريق للمحافظة على زخمه وتأكيد تفوقه في المباراة المقبلة للتأهل إلى الدور المقبل من البطولة.

بالتوقيت.. متى موعد مباراة الهلال وسباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا 2024؟

مواجهات بين الهلال وسباهان أصفهان بث مباشر تشتهر دائمًا بالإثارة الفنية والندية الخططية، إلى جانب الجو الحماسي الذي يخلقه الجمهور في المدرجات، وهذا ما يزيد من قوة تلك المواجهات.

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تم تحديد موعد مباراة الهلال وسباهان أصفهان بث مباشر في دوري أبطال آسيا يوم الخميس، 22 فبراير/شباط 2024، وستقام المباراة على ملعب المملكة أرينا.

سيتم بدء المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، العاشرة بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، والثامنة بتوقيت جمهورية مصر العربية. يتوقع أن تكون المباراة حافلة بالتشويق والمنافسة بين الفريقين.

استقبل الآن.. ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد سباهان اليوم في ثمن نهائي أبطال آسيا؟

يمكنكم متابعة مباراة الهلال وسباهان بث مباشر في دوري أبطال آسيا 2024 عبر القنوات التالية:

قناة "beIN Sports AFC HD1": يمكنكم مشاهدة المباراة على هذه القناة وهي مخصصة لبطولة دوري أبطال آسيا.

قناة "SSC 1 HD": تعتبر هذه القناة جزءًا من شبكة قنوات SSC وستقوم بنقل المباراة بجودة عالية الوضوح.

قناة "Abu Dhabi Sports Asia 2": هذه القناة ستقوم بنقل المباراة وتغطية أحداثها بشكل مميز.

تردد القنوات الناقلة:

تردد beIN Sports AFC HD1 على سهيل سات

التردد: 11623.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

التصحيح: 2/3.

تردد SSC 1 HD على عرب سات

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

تردد قنوات أبوظبي الرياضية HD على عرب سات

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال ضد سباهان أصفهان اليوم في أبطال آسيا؟

سيكون البث المباشر لمباراة الهلال وسباهان متاحًا عبر أكثر من وسيلة، في مقدمتها تطبيق "تود" وخدمة "بي إن كونكت".

كما يمكنك متابعة المباراة عبر الاشتراك في الباقة الرياضية من خدمة "شاهد VIP"، وسيكون اللقاء منقولًا أيضًا من خلال تطبيق "Starzplay".

من هم معلقي مباراة الهلال ضد سباهان اليوم؟

القناة المعلق SSC عيسى الحربين وحاتم بطيشة beIN Sports AFC عصام الشوالي Abu Dhabi Sports محمد الشامي الكأس خليل البلوشي

تشكيلة مباراة الهلال وسباهان الإيراني اليم في آسيا

أولًا: تشكيل الهلال

ياسين بونو

ياسر الشهراني - علي البليهي - حسان تمبكتي - سعود عبد الحميد

روبين نيفيس - محمد كنو

سالم الدوسري - سيرجي ميلينكوفيتس سافيتش - مالكوم

ألكساندر ميتروفيتش

ثانيًا: تشكيل سباهان

بايام نيازماند

ميلاد زكيبور - هادي محمدي - سيافاش يزداني - رامين رضائيان

فرشاد أحمد زاده - محمد غرباني - بريان دابو - محمد كريمي - رضا شيكاري

شهريار موغانلو

الهلال ضد سباهان.. نتيجة مباراة الذهاب ومشوار الزعيم

يستعد نادي الهلال السعودي للمرحلة الثانية من دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث سيستضيف فريق سباهان أصفهان الإيراني في المباراة الحاسمة.

بعد فوزه في مباراة الذهاب خارج أرضه بنتيجة 3-1، يدخل الهلال المباراة المقبلة بثقة عالية وبمزاج مريح على ملعبه المملكة أرينا.

الهلال يسعى للاستمرار في مشواره في البطولة القارية، بعد خسارته في المباراة النهائية في العام الماضي. يقدم الفريق موسمًا مميزًا هذا العام على المستوى المحلي والقاري، حيث يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي دون أي هزيمة ويحتل مركزًا متقدمًا في دوري أبطال آسيا.

على الجانب الآخر، تأهل سباهان أصفهان لدور الستة عشر كوصيف للمجموعة الثالثة بعد تحقيقه 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وحيد وهزيمتين، وجاء في المركز الثاني خلف الاتحاد.

تتوقع المباراة أجواءً مثيرة ومنافسة قوية بين الفريقين، حيث يسعى الهلال لتأكيد تفوقه والتأهل إلى دور الثمانية من البطولة.