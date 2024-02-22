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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر الهلال السعودي.. مشاهدة مباراة الهلال وسباهان أصفهان دور الـ 16 دوري أبطال آسيا

بث مباشر الهلال السعودي.. مشاهدة مباراة الهلال وسباهان أصفهان دور الـ 16 دوري أبطال آسيا، في ليلة مثيرة من ليالي دوري أبطال آسيا، يشعل الهلال السعودي وسباهان أصفهان الإيراني نيران المنافسة في مواجهة الدور الـ 16، الهلال الزعيم الذي يتسابق مع التاريخ برصيد 4 ألقاب، يسعى لاستعادة لقبه الذي فقده في الموسم الماضي، وذلك في غياب البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي يغيب بسبب الإصابة، ليتحدى الصعوبات ويعبر إلى المربع الذهبي.

من جهة أخرى، ينحني سباهان أصفهان الإيراني، وصيف المجموعة الرابعة، ليخوض معركة البقاء والتأهل، وهو يحمل في قلبه رغبة قوية في تحقيق الإنجاز. تجتمع قوة الهجوم والدفاع في ملعب ستاد المملكة آرينا، حيث تعد هذه المواجهة فرصة لعشاق كرة القدم للغوص في عالم التشويق والمتعة، في انتظار النتيجة التي ستخطف الأنفاس وتحدد ملامح المستقبل في هذه الرحلة الآسيوية الملحمية.

بث مباشر الهلال السعودي.. مشاهدة مباراة الهلال وسباهان أصفهان دور الـ 16 دوري أبطال آسيا

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لذلك يحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الهلال وسباهان أصفهان الإيراني في دوري أبطال آسيا، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة الهلال وسباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي نظيره سباهان أصفهان الإيراني مساء اليوم، في إطار منافسات دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2023.

ويحتضن ملعب ستاد المملكة آرينا مباراة الهلال السعودي ضد سباهان أصفهان الإيراني مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

يسعى الهلال السعودي صاحب الرقم القياسي برصيد 4 ألقاب من بطولة دوري أبطال آسيا، إلى تعويض خسارة اللقب في الموسم الماضي أمام أوراوا الياباني في المباراة النهائي.

ويفتقد الهلال السعودي خدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا عن الفريق خلال الفترة الحالية حتى نهاية الموسم الحالي، بداعي الإصابة بالرباط الصليبي.

وكان حسم الهلال تأهله للدور الإقصائي الأول من بطولة دوري أبطال آسيا، بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 16 نقطة.

وعلى الجانب الآخر، كان سباهان حل وصيفًا للمجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، جمعهم من هزيمتين بينهما واحدة بقرار من الاتحاد الآسيوي، وتعادل وحيد.

يذكر أن كانت انتهت مباراة الذهاب بين الهلال وسباهان أصفهان التي أقيمت على أرضية ملعب ستاد نقش جهان معقل فريق سباهان بفوز زعيم آسيا السعودي بنتيجة 3-1.

متى موعد مباراة الهلال وسباهان في دوري أبطال آسيا؟

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية أحداث مباراة الهلال وسباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية، والعاشرة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والسابعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

تشكيل الهلال السعودي ضد سباهان أصفهان الإيراني في دوري أبطال آسيا

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد - حسان تمبكتي - علي آل البليهي - ياسر الشهراني.

خط الوسط: روبن نيفيز - محمد كنو - سيرجي سافيتش.

خط الهجوم: سالم الدوسري - مالكوم - ألكساندر ميتروفيتش.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وسباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا

تذاع أحداث مباراة الهلال وسباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا، عبر قنوات التالية وهي Alkass Ten HD وAbu Dhabi Sports Asia 1 وbeIN Sports AFC HD وSSC HD، ويتولى المعلق الرياضي فارس عوض مهمة التعليق على أحداث المباراة.

تردد beIN Sports AFC HD1 على سهيل سات

التردد: 11623.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

التصحيح: 2/3.

تردد SSC 1 HD على عرب سات

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

تردد قنوات أبوظبي الرياضية HD على عرب سات

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.