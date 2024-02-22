نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل باير ليفركوزن أمام ماينز في الدوري الألماني 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باير ليفركوزن، على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة ماينز، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الألماني.

موعد مباراة باير ليفركوزن ضد ماينز

يلتقى ليفركوزن مع ماينز، مساء، غدًا، الجمعة الموافق 23 فبراير 2024 على ملعب "باي آرينا" ضمن منافسات الجولة الـ23 من البوندسليجا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت فلسطين والقاهرة، والتاسعة والنصف بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة.

تشكيل باير ليفركوزن المتوقع أمام ماينز

حارس المرمى: لوكاس هراديكي.

الدفاع: جيريمي فريمبونج، كوسونو، جوناثان طه، بييرو هينكابي.

خط الوسط: كريم ديميرباي، أرانجيز، فلوريان فيرتز.

الهجوم: أمين أدلي، موسى ديابي، بيتر ستشيك.

ويحتل ليفركوزن صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم برصيد 58 نقطة ومتفوقًا بفارق 8 نقاط عن بايرن ميونخ صاحب المركز الثاني، فيما يتواجد ماينز في المرتبة السابعة عشر برصيد 15 نقطة