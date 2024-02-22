نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل يورو 2024.. الاتحاد الإسباني يعلن تمديد عقد لويس دي لا فوينتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم تمديد عقد المدرب لويس دي لا فوينتي، الذي يشرف على المنتخب الوطني، حتى مشاركته في كأس العالم القادمة في عام 2026 والتي ستُقام في أمريكا الشمالية بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

الاتحاد الإسباني يعلن تمديد عقد لويس دي لا فوينتي

وأوضح الاتحاد الإسباني في بيان نشر على موقعه الرسمي أن لجنة الإدارة قررت تنفيذ بند التمديد الموجود في عقد المدرب لويس دي لا فوينتي خلال اجتماعها يوم الخميس الماضي.

وأشار البيان إلى أن هذا القرار يهدف إلى ضمان استمرارية العمل مع المدرب حتى نهاية بطولة كأس العالم 2026.

وأكد البيان أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الاتحاد الإسباني لتطوير وتعزيز المنتخب الوطني، وتوفير الاستقرار اللازم خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب مشاركة إسبانيا في بطولة أمم أوروبا في يونيو المقبل.

يُذكر أن المدرب لويس دي لا فوينتي تولى مهام تدريب المنتخب الإسباني في ديسمبر 2022، بعد رحيل المدرب السابق لويس إنريكي، وقاد المنتخب للفوز بلقب دوري الأمم الأوروبية بعد تغلبه في المباراة النهائية على منتخب كرواتيا بركلات الترجيح.