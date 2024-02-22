قائمة الزمالك المسافرة إلى الجزائر استعدادًا لمواجهة أبو سليم الليبي في الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن قائمة الأبيض التي ستسافر الخميس إلى الجزائر عصر اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم 25 فبراير الجاري باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية قائمة الزمالك المسافرة إلى الجزائر استعدادًا لمواجهة أبو سليم وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من: حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد. خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح. خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - ترافيس موتيابا - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد حمدي - محمد عاطف - مهاب ياسر - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا". خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف إبراهيم "أوباما " - سامسون أكينيولا - ناصر منسي.