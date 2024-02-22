نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "المجموعة معقدة".. تعليق مثير من كولر قبل مواجهة الأهلي وميدياما بدوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، إن فريقه يتوجب عليه تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد أمام مضيفه ميدياما الغاني رغم الصعوبات التي واجهت بعثة الفريق.

تعليق مثير من كولر قبل مواجهة الأهلي وميدياما

وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الغد:"المباراة ستكون صعبة، بسبب الظروف التي أحيطت بها".

وتابع:"واجهنا صعوبات كبيرة في طائرة الأمس، التحضير للمباراة لم يكن للأفضل، لكن ليس لدينا أعذار وسنحاول تحقيق أفضل نتيجة".

وتابع:"كنت آمل أن نخوض المباراة في ظروف أفضل، وأن يتفهم الاتحاد الإفريقي الموقف لكن هذا هو موقفنا".

وزاد:"أشكر سفير مصر في غانا على المجهود الذي بذله، وكذلك الدكتور مهند مجدي ومدير الكرة على المجهود الذي بذلوه هنا".

وأشار:"سنحاول إخراج اللاعبين من الإعذار فاللاعبين يدركون صعوبتها، وإن شاء الله الفريق يكون في قمة تركيزه".

وأوضح:"المجموعة معقدة وكل فريق لديه آمل، وسنحاول تقديم ما لدينا للحصول على النقاط الثلاث".

وواصل حديثه:"المباراة صعبة ولا ننظر إلى التاريخ فكل مباراة نبدأها من الصفر، وننظر دائمًا إلى الغد، وهدفنا تحقيق الفوز وفي حال عدم نجاحنا في تحقيق سنحاول الحصول على نقطة".

وأكمل:"نعرف بأن المنافس لديه آمل في التأهل، ولكن نحن النادي الأهلي، متبقي مباراتين فقط وهما مواجهتي بالنسبة لنا".