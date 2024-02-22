تشكيل ميلان الرسمي لمواجهة رين في الدوري الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدرب ستيفانو بيولي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إيه سي ميلان الإيطالي عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق رين الفرنسي مساء اليوم الخميس في منافسات ملحق بطولة الدوري الأوروبي.

تشكيل ميلان الرسمي لمواجهة رين

ومن المقرر أن تنطلق المباراة مساء اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

وجاء تشكيل المدرب ستيفانو بيولي للمباراة كالآتي:

حراسة المرمي: مينيان

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز – ثياو – جابيا – فلورنينزي

خط الوسط: موسى – بن ناصر – ريندرز

خط الهجوم: لياو – يوفيتش – بولسيتش

وسوف تذاع أحداث مباراة فريق ميلان أمام نظيره فريق رين الفرنسي مساء اليوم الخميس في بطولة الدوري الأوروبي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.