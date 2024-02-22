بعثة الزمالك تغادر القاهرة متجة إلى الجزائر استعدادًا لمواجهة أبو سليم الليبي في الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - غادرت القاهرة منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك متجهة إلى الجزائر، استعدادًا لخوض مباراة أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية،المقرر لها يوم 25 فبراير الجاري باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.

بعثة الزمالك تغادر القاهرة متجة إلى الجزائر

ويترأس بعثة الفريق أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الكرة.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - ترافيس موتيابا - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد حمدي - محمد عاطف - مهاب ياسر - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف إبراهيم "أوباما " - سامسون أكينيولا - ناصر منسي.



ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم 25 فبراير الجاري باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.

