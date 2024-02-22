نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دون تقطيع مباشر Al hilal يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال وسباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدون تقطيع مباشر Al hilal يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال وسباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا

جولة آسيوية بين Al Hilal Vs Sepahan اليوم،في ساحة المنافسة القارية، دون تقطيع مباشر Al hilal يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال وسباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا، تتجاذب أندية الكرة الآسيوية جماهيرها بلحظات حماس وتشويق، واليوم تتسلل الإثارة والتحديات إلى قلب المواجهة بين الهلال السعودي وسباهان أصفهان الإيراني في دوري أبطال آسيا.

الهلال الذي حفر اسمه بأحرف من ذهب في سجلات البطولات، يستعد لرحلة جديدة نحو العظمة. يتحدى الصعاب بلا هوادة، يسعى لتلافي جراح الموسم السابق واسترجاع لقب البطولة الغائب. في مواجهة محتدمة، يندفع الهلال بكل قوة ليظهر بمستوى يليق بتاريخه الكبير، من الجهة الأخرى، يطمح سباهان أصفهان في تحقيق إنجاز كبير. يتحدى الضغوط ويخوض المعركة بقوة الإرادة، ليكون عنوانًا جديدًا في سجلات التألق الإيراني. الاستعدادات قائمة، والملعب سيكون شاهدًا على مواجهة حامية الوطيس، حيث تتلاقى العزائم وتتضاف الأهداف.

دون تقطيع مباشر Al hilal يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال وسباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا

ويتيح لكم موقع دوت الخليج الرياضي عبر بوابة دوت الخليج الإلكترونية على موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، ضمن الحرص على تسهيل عمليات البحث ذات الصلة في جوجل وجمع المعلومات الكافية.

في هذا السياق، يحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الهلال وسباهان أصفهان الإيراني في دوري أبطال آسيا، من خلال السطور التالية في التقرير التالي.

مباراة الهلال وسباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي نظيره سباهان أصفهان الإيراني مساء اليوم، في إطار منافسات دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2023.

ويفتتح ملعب ستاد المملكة آرينا أبوابة ليحتضن مباراة الهلال السعودي ضد سباهان أصفهان الإيراني مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

يسعى الهلال السعودي صاحب الرقم القياسي برصيد 4 ألقاب من بطولة دوري أبطال آسيا، إلى تعويض خسارة اللقب في الموسم الماضي أمام أوراوا الياباني في المباراة النهائي.

ويفتقد الهلال السعودي خدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا عن الفريق خلال الفترة الحالية حتى نهاية الموسم الحالي، بداعي الإصابة بالرباط الصليبي.

وكان حسم الهلال تأهله للدور الإقصائي الأول من بطولة دوري أبطال آسيا، بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 16 نقطة.

وعلى الجانب الآخر، كان سباهان حل وصيفًا للمجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، جمعهم من هزيمتين بينهما واحدة بقرار من الاتحاد الآسيوي، وتعادل وحيد.

يذكر أن كانت انتهت مباراة الذهاب بين الهلال وسباهان أصفهان التي أقيمت على أرضية ملعب ستاد نقش جهان معقل فريق سباهان بفوز زعيم آسيا السعودي بنتيجة 3-1.

تشكيل الهلال السعودي ضد سباهان أصفهان الإيراني في دوري أبطال آسيا

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد - حسان تمبكتي - علي آل البليهي - ياسر الشهراني.

خط الوسط: روبن نيفيز - محمد كنو - سيرجي سافيتش.

خط الهجوم: سالم الدوسري - مالكوم - ألكساندر ميتروفيتش

متى موعد مباراة الهلال وسباهان في دوري أبطال آسيا؟

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية أحداث مباراة الهلال وسباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية، والعاشرة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والسابعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وسباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا

تنتقل أحداث مباراة الهلال وسباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا، عبر قنوات التالية وهي Alkass Ten HD وAbu Dhabi Sports Asia 1 وbeIN Sports AFC HD وSSC HD، ويتولى المعلق الرياضي فارس عوض مهمة التعليق على أحداث المباراة.

تردد beIN Sports AFC HD1 على سهيل سات

التردد: 11623.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

التصحيح: 2/3.

تردد SSC 1 HD على عرب سات

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

تردد قنوات أبوظبي الرياضية HD على عرب سات

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.