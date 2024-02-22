نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة سباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن جورج جيسوس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الهلال السعودي تشكيل فريقه إستعدادا لمواجهة سباهان الإيراني ضمن منافسات دور ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة سباهان أصفهان

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبد الحميد - حسام تمبكتي - علي آل بليهي - ياسر الشهراني

خط الوسط: روبن نيفير - محمد كنو - ميشيل

خط الهجوم: سالم الدوسري - ألكساندر ميتروفيتش - مالكوم

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: "الربيعي - ابو راسين - خليفة - جحفلي - المالكي - سلمان - القحطاني - ناصر - الحمدان - الشهري ".

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الهلال السعودي لمواجهة نظيره فريق سباهان الايراني ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2024.

وتقام المباراة التي ستجمع بين الفريقين على أرضية ملعب " المملكة أرينا " معقل الزعيم، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة الهلال وسباهان في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، والعاشرة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

جدير بالذكر أن فريق الهلال قد تمكن من تحقيق الفوز على سباهان، في مباراة الذهاب، التي أُقيمت على ملعب " نقش جهان "معقل الفريق الإيراني، بثلاثية مقابل هدف.