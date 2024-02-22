نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ربيعة: الأهلي لا ينظر إلى الأعذار رغم الصعوبات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي، على أن فريقه لا ينظر إلى الأعذار رغم الصعوبات التي واجهها قبل مباراة الغد أمام ميدياما الغاني في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ربيعة: الأهلي لا ينظر إلى الأعذار رغم الصعوبات

وأضاف في المؤتمر الصحفي:"وجهنا صعوبات كبيرة ولكن تركيزنا على الملعب فقط، وهو ما اعتدنا عليه".

وتابع:"هدفنا صدارة المجموعة، وذلك من خلال العمل على تحقيق نتيجة إيجابية".

وواصل:"أشكر القائمين الذين ساعدوا في وجودنا هنا، نحن لا ننظر إلى أي جوانب آخرى وتركيزنا منصب فقط على المباراة".

