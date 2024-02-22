نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يعلن سبب انضمام أحمد فتوح لقائمة مباراة أبو سليم رغم الإصابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الطبي لفريق الزمالك، عن السبب وراء إضافة أحمد فتوح، الظهير الأيسر، إلى قائمة الفريق المسافرة إلى الجزائر لمواجهة أبو سليم الليبي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

سبب انضمام أحمد فتوح لقائمة مباراة أبو سليم

الزمالك يستعد لمواجهة أبو سليم في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، والتي ستُقام يوم 25 فبراير الحالي في استاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية.

وصرح الدكتور محمد أسامة للمركز الإعلامي للزمالك بأن تواجد أحمد فتوح في البعثة يأتي لمتابعة برنامجه التأهيلي بشكل منتظم تحت إشراف الجهاز الطبي، حيث سيواصل العمل على تلك البرامج التي وضعت له منذ إصابته بمزق في العضلة الخلفية خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وأوضح أن الهدف من هذا البرنامج التأهيلي هو تحسين جاهزية أحمد فتوح للفترة المقبلة، ليكون جاهزًا للمشاركة مع الفريق في المباريات القادمة.