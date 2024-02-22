انت الأن تتابع خبر محمد صلاح يتعرض لإصابة جديدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرض اللاعب محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، لإصابة جديدة، بعد أيام من مشاركته مع فريقه في مباراة برينتفورد، عقب شفائه من إصابته السابقة في العضلة الخلفية والتي أبعدته عن الملاعب لمدة قاربت نحو شهر.



وكشف الإعلامي أحمد شوبير، خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير"، الذي يبث على إذاعة "أون سبورت إف إم"، أن الإصابة عاودت صلاح من جديدة، مشيرةً إلى أن الإصابة الجديدة التي تعرض لها "مو" ليست بحجم الإصابة السابقة.



وأضاف شوبير أن صلاح سيغيب عن الثلاث مباريات المقبلة لليفربول، وهي مباريات تشيلسي وساوثهامبتون ولوتن تاون، مؤكداً أنه سيكون جاهزاً للمشاركة مرة أخرى بدءاً من يوم 2 مارس المقبل.



واسترسل شوبير، أن صلاح كان متسرعاً في العودة للعب مع ليفربول، ناصحاً إياه أن يتمهل لحين تماثله للشفاء لأنه "ليس في حاجة لإثبات شيء لأحد" على حد وصفه.



وكان محمد صلاح قد شارك في اكتساح ليفربول لمضيفه برينتفورد بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت بينهما السبت، في افتتاح المرحلة 25 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.



وشهدت المباراة تألق نجم "الريدز" محمد صلاح، الذي سجل هدفاً وصنع آخر، في أول ظهور له بعد التعافي من الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2023.



وخاض محمد صلاح خلال الفترة الماضية برنامجاً تأهيلياً للتعافي من الإصابة التي لحقت به في يناير المنقضي، خلال مباراة المنتخب المصري ونظيره الغاني في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.



وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم حينها مغادرة محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر في كوت ديفوار، لاستكمال علاجه من الإصابة بالعضلة الخلفية في إنجلترا.



وتعرض "فخر العرب" لهجوم كاسح في أعقاب الخروج المبكر لمنتخب مصر من بطولة كأس أمم إفريقيا 2024، حيث انتقده رواد مواقع التواصل على ما وصفوه بـ"أدائه الباهت مع الفراعنة"، فضلاً عن ترك رفاقه خلال منافسات البطولة والعودة إلى ليفربول لاستكمال علاجه .