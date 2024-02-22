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أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني في الجولة الخامسة لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2024 والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني في الجولة الخامسة لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2024 والقنوات الناقلة، ينتظر عشاق ومحبي كرة القدم العربية والإفريقية مباراة قوية ونارية بين فريقي النادي الأهلي المصري ضد فريق ميدياما الغاني، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الحالي 2023-2024.

ويبحث عاشقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن موعد مباراة الفريق ضد ميدياما من خلال محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة، قبل انطلاق المباراة والقنوات الناقلة للمباراة المرتقبة بين الفريقين.

موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني في الجولة الخامسة لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2024 والقنوات الناقلة

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وفي هذا السياق، يحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الأهلي وميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 والقنوات الناقلة، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة الأهلي وميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره ميدياما الغاني مساء الغد الجمعة 23 فبراير الجاري، في إطار منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2023-2024.

ويحتضن ملعب ستاد "بابا يارا" في مدينة كوماسي الغانية المباراة بين الأهلي وميدياما الغاني، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الحالي 2024.

موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا

موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني - بتوقيت القاهرة - السادسة مساءً.

- بتوقيت القاهرة - السادسة مساءً. موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني - بتوقيت جنوب إفريقيا - السادسة مساءً

- بتوقيت جنوب إفريقيا - السادسة مساءً موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني - بتوقيت تونس والجزائر والمغرب - الخامسة مساءً.

- بتوقيت تونس والجزائر والمغرب - الخامسة مساءً. موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني - بتوقيت السعودية - السابعة مساءً

- بتوقيت السعودية - السابعة مساءً موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني - بتوقيت الإمارات - الثامنة مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن تذاع أحداث مباراة الأهلي وميدياما الغاني غدًا الجمعة، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الناقل الحصري والوحيد للبطولات الكبرى في العالم، بالتحديد قناة Bein sports HD 6.

تردد قناة Bein sports HD 6 عبر النايل سات

التردد: 11054

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي

جودة القناة: HD.

قناة مفتوحة تذيع قناة الأهلي وميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا

كما أن يذاع لقاء الأهلي المرتقب ضد فريق ميدياما الغاني على قناة فضائية مفتوحة، وهي قناة الجزائرية الأرضية عبر قمر صناعي نايل سات.

تردد القناة الجزائرية الأرضية الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا