نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد يخطف بطاقة التاهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا بهدف عكسي أمام نافباخور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الاتحاد في الفوز على نظيره نافباخور نامانجان الأوزبكي بهدفين مقابل هدف من توقيع كريم بنزيما لنافباخور وعبد الرزاق حمدالله وتوما تباتادزي للاتحاد وذلك ضمن منافسات مباريات العودة في دور 16 من بطولة دوري أبطال آسيا في الموسم الحالي.

الاتحاد يخطف بطاقة التاهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا

بدأ الاتحاد بالسيطرة على أحداث اللقاء ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى نافباخور.

كاد الاتحاد يسجل أول أهدافه في الدقيقة 11 عندما سدد أحمد الغامدي تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن تصدى لها حارس مرمى نافباخور بنجاح.

في الدقيقة 24 سجل كريم بنزيما لاعب الاتحاد هدف لنافباخور عن طريق الخطأ من كرة عرضية من ركلة حرة من الطرف الأيمن لصالح الاتحاد وحاول بنزيما تشتيت الكرة ولكنها سكنت الشباك.

واصل لاعبو الاتحاد محاولاتهم لتعديل النتيجة حتى تمكنوا من تسجيل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عن طريق عبد الرازق حمدالله وذلك عندما استقبل بنزيما كرة عرضية من ركلة ركنية من الطرف الأيمن على رأسه ليمررها إلى حمدالله ليسدد الكرة داخل شباك نافباخور وينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وفي الشوط الثاني، حاول لاعبو الاتحاد تسجيل الهدف الثاني حتى تمكن بنزيما من تسجيله في الدقيقة 75 ولكن تم إلغاؤه بدافع التسلل على أحمد حجازي.

واصل الاتحاد محاولاته لتسجيل الهدف الثاني حتى نجح في تسجيله في الدقيقة 87 من أحداث المباراة عن طريق توما تباتادزي لاعب نافباخور بالخطأ في مرماه لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد بهدفين مقابل هدف.