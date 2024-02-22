نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة اتحاد جدة القادمة في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر جمهور الاتحاد السعودي مباراة ناديهم المقبلة وذلك بعد الفوز على نافباخور الأوزبكي بهدفين مقابل هدف وذلك ضمن منافسات مباريات العودة في دور 16 من بطولة دوري ابطال آسيا في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن يواجه الاتحاد نظيره الوحدة يوم الإثنين الموافق 26 فبراير الحالي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية معقل الاتحاد وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة دوري أبطال آسيا.

وتنطلق مباراة الاتحاد والوحدة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والثامنة مساءً بتوقيت السعودية والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وكان الاتحاد قد فاز على الرياض بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما في الجولة الماضية من بطولة الدوري السعودي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والوحدة في دوري روشن السعودي

ويمكنكم مشاهدة مباراة الاتحاد والوحدة في الدوري السعودي عبر شاشة قنوات SSC1 HD السعودية المشفرة.

مشاهدة مباراة الاتحاد والوحدة عبر الإنترنت

يمكن مشاهدة مباراة الاتحاد والوحدة في الدوري السعودي عبر الإنترنت من خلال تطبيقيQQ Sports live وشاهد الناقلين الحصريين لمباريات بطولة الدوري السعودي 2024 من خلال تحميلهم على الجهاز المحمول وتوصيلهم بشاشة العرض.

