الأهلي يخوض مرانه الختامي لمواجهة ميدياما الغاني بدوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الختامي اليوم على استاد بابا يارا في غانا، استعدادًا لمباراة ميدياما التي تقام مساء غد، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

مران الأهلي الختامي قبل مواجهة ميدياما

وأدى الفريق مرانه الختامي والوحيد اليوم على استاد بابا يارا، الذي يستضيف مباراة ميدياما في الرابعة عصر غد الجمعة بتوقيت غانا، السادسة بتوقيت القاهرة.

وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأولى من المران، وفقًا للقواعد المتبعة في البطولة.

وأدى لاعبو الفريق فقرة إحماء في بداية المران، قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

ويتصدر الأهلي قمة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بعد تعادله الأخير أمام شباب بلوزداد في المباراة التي أقيمت بالجزائر.

ويلعب الأهلي أمام ميدياما في غانا غدًا، قبل أن يختتم مواجهاته في دور المجموعات بملاقاة يانج أفريكانز التنزاني في القاهرة.