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أحمد جودة - القاهرة - "أضبط ترددك".. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا (قناة مجانية)

"أضبط ترددك".. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا (قناة مجانية)، ضرب عشاق ومحبي كرة القدم العربية والإفريقية والمصرية موعد مع لقاء نارية ومثيرة بين الأهلي وميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا، ضمن منافسات الجولة قبل الأخير من دور المجموعات.

وارتفعت محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية من عدد كبير من جماهير كرة القدم المصرية خاصة عاشقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موعد مباراة الفريق ضد ميدياما الغاني والقنوات الناقلة والمجانية للمباراة.

"أضبط ترددك".. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا (قناة مجانية)

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وفي ذلك الإطار، يحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا 2024، من خلال السطور التالية في التقرير التالي.

مباراة الأهلي وميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا

الأهلي ضد ميدياما الغاني.

الجولة الخامسة دور المجموعات.

بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023-2024.

ستاد "بابا يارا" في مدينة كوماسي الغانية.

موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا

موعد مباراة الأهلي وميدياما - السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

- السادسة مساءً بتوقيت القاهرة. موعد مباراة الأهلي وميدياما - السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

- السابعة مساءً بتوقيت السعودية. موعد مباراة الأهلي وميدياما - السادسة مساءً بتوقيت جنوب إفريقيا.

- السادسة مساءً بتوقيت جنوب إفريقيا. موعد مباراة الأهلي وميدياما - الخامسة مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

- الخامسة مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. موعد مباراة الأهلي وميدياما - الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا 2024

تذاع مباراة الأهلي وميدياما الغاني عبر قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية.

بالتحديد قناة Bein sports HD 6.

تردد قناة Bein sports HD 6

التردد: 11056.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

جودة القناة: HD.

قناة مفتوحة ومجانية مباراة الأهلي وميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا

تذاع عبر قناة الجزائرية الأرضية.

تردد القناة الجزائرية الأرضية الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما الغاني

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11054.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تاريخ مواجهات الأهلي والأندية الغانية في دوري أبطال إفريقيا

17 مباراة بين الأهلي وأندية غانا.

فاز الأهلي في 7 مواجهات.

خسر في 5 مواجهات.

تعادل في 5 لقاءات.

ترتيب الأهلي في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا