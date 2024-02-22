نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيادة مرموش.. تشكيل فرانكفورت الرسمي لمواجهة يونيون سان خيلويزي في دوري المؤتمر الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن دينو توبمولر، المدير الفني لنادي فرانكفورت، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة يونيون سان خيلويزي في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب "دوتش بانك بارك"، ضمن منافسات إياب الأدوار الإقصائية بدوري المؤتمر الأوروبي.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة فرانكفورت ويونيون سان خيلويزي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل فرانكفورت الرسمي لمواجهة يونيون سان خيلويزي في دوري المؤتمر الأوروبي

حراسة المرمى: كيفن تراب.

خط الدفاع: توتا، روبن كوخ، وليام باتشو.

خط الوسط: أوريليو بوتا، إلياس السخيري، ماريو جوتزه، نييلس.

خط الهجوم: عمر مرموش، أنسجار كناوف، فارس شايبي.

القنوات الناقلة لمباراة فرانكفورت ضد يونيون سان خيلويزي في دوري المؤتمر الأوروبي

تذاع مباراة فرانكفورت ضد يونيون سان خيلويزي مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 9HD، بتعليق المعلق العماني عامر الخوذيري.

