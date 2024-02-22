زمالك 2007 يفوز على طلائع الجيش بثلاثية في المرحلة الثانية لبطولة الجمهورية للناشئين

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أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2007، على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء في الجولة الثالثة من المرحلة الثانية لبطولة الجمهورية للناشئين.

سجل أهداف الزمالك كل من، يوسف عمرو، وحسام عاشور التقي، ومحمد حمد.

وقدم لاعبو الزمالك 2007 مباراة قوية أمام طلائع الجيش، وظهروا بمستوى فني مميز على مدار الشوطين، وصنعوا فرص عديدة استطاعوا من خلالها تسجيل ثلاثة أهداف بخلاف إهدار بعض الفرص.



ويقود فريق 2007 كل من،أحمد رزق مديرًا فنيًا، وأحمد محمد جمال مدربًا مساعدًا، وياسر سعد مدربًا لحراس المرمى، ومجدي قاصد إداريًا، ومحمد عبد الودود مخططًا للأحمال، وإبراهيم عبد الرحمن إصابات وتأهيل، وسيد جاد مهمات.

وشهدت المباراة حضور محمد حلمي رئيس قطاعات الناشئين، وحازم إمام نائب المدير الفني لقطاع ناشئين النادي، وحرص رامي نصوحي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على حضور المباراة لمؤازرة الفريق.

