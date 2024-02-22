نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل روما الرسمي لمواجهة فاينورد في الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن دانييلي دي روسي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي روما، عن تشكيل الأخير الرسمي لمواجهة فينورد مساء اليوم الخميس الموافق الثاني والعشرين من شهر فبراير الجاري ضمن منافسات ملحق بطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة روما ضد فينورد في الدوري الأوروبي

وستنطلق المباراة، عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة الساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي والإمارات، الساعة التاسعة ربع بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

تشكيل ميلان روما الرسمي ضد فينورد في الدوري الأوروبي

حراسة المرمي: سفيلار

خط الدفاع: كارسدورب–مانشيني – يورنتي – سبينازولا.

خط الوسط: كريستانتي – باريديس – بيليجريني.

خط الهجوم: ديبالا – لوكاكو – الشعراوي.

القنوات الناقلة لمباراة روما ضد فاينورد في الدوري الأوروبي

وستنقل أحداث المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الأوروبي، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وستذاع عبر قناة bein sports 2.