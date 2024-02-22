نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. كولر وربيعة يتحدثان عن مواجهة ميدياما وطبيب الزمالك يكشف سبب تواجد فتوح وألونسو يرد على تدريب بايرن وليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الخميس 22-2-2024 في السطور التالية:

مران الأهلي الختامي قبل مواجهة ميدياما

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الختامي اليوم على استاد بابا يارا في غانا، استعدادًا لمباراة ميدياما التي تقام مساء غد، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأدى الفريق مرانه الختامي والوحيد اليوم على استاد بابا يارا، الذي يستضيف مباراة ميدياما في الرابعة عصر غد الجمعة بتوقيت غانا، السادسة بتوقيت القاهرة.

وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأولى من المران، وفقًا للقواعد المتبعة في البطولة.

وأدى لاعبو الفريق فقرة إحماء في بداية المران، قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

ويتصدر الأهلي قمة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بعد تعادله الأخير أمام شباب بلوزداد في المباراة التي أقيمت بالجزائر.

ويلعب الأهلي أمام ميدياما في غانا غدًا، قبل أن يختتم مواجهاته في دور المجموعات بملاقاة يانج أفريكانز التنزاني في القاهرة.

طبيب الزمالك يكشف سبب تواجد فتوح في قائمة الفريق المسافر إلى الجزائر بمواجهة أبو سليم في الكونفدرالية

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سبب تواجد أحمد فتوح الظهير الأيسر، ضمن قائمة الفريق المسافرة إلى الجزائر استعدادا لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم الأحد المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال محمد أسامة إن تواجد فتوح مع بعثة الزمالك من أجل مواصلة أداء البرنامج التأهيلي الخاص به بشكل منتظم تحت إشراف الجهاز الطبي.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي بالزمالك أن فتوح سيواصل البرنامج التأهيلي الذي تم وضعه له منذ تعرضه للإصابة، ليكون أكثر جاهزية للفترة المقبلة.

ويعاني أحمد فتوح من إصابة بمزق في العضلة الخلفية تعرض لها مع المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 25 فبراير الجاري باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.

ربيعة: الأهلي لا ينظر إلى الأعذار رغم الصعوبات

أكد رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي، على أن فريقه لا ينظر إلى الأعذار رغم الصعوبات التي واجهها قبل مباراة الغد أمام ميدياما الغاني في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف في المؤتمر الصحفي: "وجهنا صعوبات كبيرة ولكن تركيزنا على الملعب فقط، وهو ما اعتدنا عليه".

وتابع: "هدفنا صدارة المجموعة، وذلك من خلال العمل على تحقيق نتيجة إيجابية".

تعليق مثير من كولر قبل مواجهة الأهلي وميدياما

قال السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، إن فريقه يتوجب عليه تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد أمام مضيفه ميدياما الغاني رغم الصعوبات التي واجهت بعثة الفريق.

وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الغد: "المباراة ستكون صعبة، بسبب الظروف التي أحيطت بها".

وتابع: "واجهنا صعوبات كبيرة في طائرة الأمس، التحضير للمباراة لم يكن للأفضل، لكن ليس لدينا أعذار وسنحاول تحقيق أفضل نتيجة".

وتابع: "كنت آمل أن نخوض المباراة في ظروف أفضل، وأن يتفهم الاتحاد الإفريقي الموقف لكن هذا هو موقفنا".

قبل يورو 2024.. الاتحاد الإسباني يعلن تمديد عقد لويس دي لا فوينتي



أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم تمديد عقد المدرب لويس دي لا فوينتي، الذي يشرف على المنتخب الوطني، حتى مشاركته في كأس العالم القادمة في عام 2026 والتي ستُقام في أمريكا الشمالية بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وأوضح الاتحاد الإسباني في بيان نشر على موقعه الرسمي أن لجنة الإدارة قررت تنفيذ بند التمديد الموجود في عقد المدرب لويس دي لا فوينتي خلال اجتماعها يوم الخميس الماضي.

وأشار البيان إلى أن هذا القرار يهدف إلى ضمان استمرارية العمل مع المدرب حتى نهاية بطولة كأس العالم 2026.

ألونسو يعلق على ارتباطه بتدريب ليفربول وبايرن ميونخ

ردّ مدرّب الفريق الأول لكرة القدم في نادي باير ليفركوزن، تشابي ألونسو، على التقارير التي تربط اسمه بتدريب ليفربول أو بايرن ميونخ في الموسم المقبل.

وقد قدّم ألونسو موسمًا مميّزًا مع فريقه حتى الآن، حيث يتصدّر الدوري الألماني بفارق 8 نقاط عن بايرن ميونخ، الذي يحتل المركز الثاني.

باير ليفركوزن لم يتلقَ أي خسارة في هذا الموسم تحت قيادة المدرّب الشاب الإسباني، مع أداء متميّز ومثير أمام أقوى الفرق. وفي تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس"، أكّد ألونسو: "لا يوجد شيء جديد لأقوله بخصوص هذه الشائعات".