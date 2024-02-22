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أحمد جودة - القاهرة - اعترف دانييلي دي روسي بأنه مندهش قليلًا من تغييرات فينورد، لكن يجب أن يتمتع روما بالشجاعة، ويتمنى حقًا أن يكون على أرض الملعب في هذه المباراة الفاصلة في الدوري الأوروبي.

دانييلي دي روسي: أتمنى لعب مباراة فينورد.. وعلينا التحلي بالشجاعة

وقال مدرب روما قبل مواجهة فينورد عبر شبكة “سكاي سبورت” "سيكون لدينا نهج مماثل في مباراة الذهاب، وسنقوم بتغيير عدد قليل من اللاعبين، لكننا سنحاول الضغط على منافسينا في أعلى الملعب وتسجيل الأهداف".

وأضاف "بعض الأشياء تتغير، أيضًا مع نيوكوب الذي كان ظهيرًا. سنرى كيف سيلعبون، لكن الأهم من ذلك كله أن جيمينيز يغير نوعية الفريق."

بينما اشتكى جوزيه مورينيو مرارًا وتكرارًا من أن فريقه محدود، فإن دي روسي لديه وجهة نظر مختلفة تمامًا عن الوضع، خاصة الآن أن تامي أبراهام هو الغائب الحقيقي الوحيد.

وتابع “مع وجود الجميع تحت تصرفي، لا أستطيع الشكوى، من المخيب للآمال أن يتم إيقاف بوف، ولكن لدي الكثير من البدائل للاختيار من بينها”.

وأكمل "إذا لم نتحلى بالشجاعة الليلة في ظل وجود ملعب ممتلئ خلفنا، فهذا يعني أننا ارتكبنا شيئًا خاطئًا في عملنا".

وأتم "هذه واحدة من تلك المباريات التي يزعجني حقًا عدم قدرتي على اللعب فيها. سيكون من الممتع مشاهدتها من وجهة نظر مختلفة."