نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خسر مباراة ومرشح لأفضل مدرب منتخب في العالم.. هل روي فيتوريا ظالم أم مظلوم؟ (تحقيق) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - المستكاوي: أنا مندهش.. رضا عبد العال: ظلمنا معاه.. ضياء: كيف يستمر؟

كرة القدم لعبة مجنونة ترفعك فوق الأكتاف في لحظة، ولحظات أخرى تسقطك أرضًا بسبب خروجها عن مسارها للمرمى بالثواني الأخيرة من مباراة حاسمة، ورغم متعة المدربين في قيادة فرقهم سواء أندية أو منتخبات إلا أن هذه المتعة تنتهي بألم في حالة الإخفاق.

ولعل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني المُقال من تدريب المنتخب المصري الأول لكرة القدم، سقط بين سندان قيمة اسمه التدريبي وبين الواقع الجماهيري المصري الذي لا يتقبل إلا الأداء الفني العالي وتحقيق الألقاب الأفريقية.

يقول فيتوريا في بيان رسمي بعد إقالته عقب خروجه بمنتخب مصر من كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار: "أنا مرشح لأفضل مدرب منتخب في العالم، ولم أخسر إلا مباراة واحدة".. فصدر الرجل البرتغالي سؤالًا عامًا هل حقًا هو مظلوم؟.

أجرى "دوت الخليج الرياضي" تحقيقًا مع عدد من الخبراء لاعبين سابقين ومدربين ونقاد وإعلاميين وبعض الجماهير، نستعرضه معكم في السطور التالية.

جمال عبد الحميد: "مش عارف فيتوريا ظالم ولا مظلوم"

جمال عبد الحميد

كشف جمال عبد الحميد، نجم نادي الزمالك السابق ومنتخب مصر، عن رأيه في رحيل روي فيتوريا عن تدريب الفراعنة خلال الفترة الماضية بعد الخروج من بطولة كأس أمم إفريقيا.

وقال عبد الحميد مشاركًا في تحقيق "دوت الخليج الرياضي": "مش عارف لحد دلوقتي فيتوريا ظالم ولا مظلوم، لأنه فعلا مدرب كويس وعنده سيرة ذاتية جيدة، وكان يسير بشكل جيد قبل بطولة كأس الأمم والمنتخب كان يقدم مستوى جيد".

وتابع: "اختيارات فيتوريا لقائمة منتخب مصر قبل البطولة الأفريقية شككتني ان دي مش اختياراته نهائيا، وأن هناك شخص آخر يختار له، خاصة وأنه استبعد أفضل اللاعبين مثل ياسر ابراهيم وحسين الشحات".

وأتم قائلًا: "رحيل فيتوريا أمر طبيعي لان منتخب مصر قدم بطولة كارثية ولو كان كمل مكنش هيبقى عنده قبول بالنسبة للجماهير".

رضا عبد العال لـ "دوت الخليج الرياضي": "فيتوريا ظلمنا احنا معاه"

رضا عبد العال

أكد رضا عبد العال، نجم الكرة المصرية السابق، إن روي فيتوريا مدرب صاحب سيرة ذاتية جيدة، ولكنه غير جيد بالنسبة لنا، وأنه غير مقتنع به منذ التعاقد معه.

وقال رضا في تحقيق "دوت الخليج الرياضي": "أداء منتخب مصر معجبنيش منذ اللحظة الأولى حتى في المباريات الودية، وأن هناك بعض الانتصارات كانت وهمية أمام منتخبات ضعيفة".

وأكمل: "خطوة تعاقد اتحاد الكرة مع حسام حسن هى إيجابية، وأتمنى نجاحه لإنه يستحق تلك الخطوة منذ سنوات طويلة".

واختتم: "روي فيتوريا هو من ظلم نفسه بأداء المنتخب معه واختياراته، ولكنه ليس مظلوم "دا احنا اللي اتظلمنا معاه".

أشرف قاسم: فيتوريا لم يتعرض للظلم وقراراته ظلمته

أشرف قاسم

يرى أشرف قاسم، نجم منتخب مصر السابق، بأنه لا يرى بأن روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة السابق بأنه تعرض للظلم بعد رحيله من تدريب الفراعنة.

وقال أشرف في تحقيق "دوت الخليج الرياضي": "بعض القرارات الفنية التي اتخذها روي فيتوريا قيل بداية البطولة كانت السبب في اللي حصل في البطولة "زي استدعاء فتوح وصبحي لمعسكرات قبل المنتخب في ظل أزمة الزمالك".

وواصل نجم منتخب مصر السابق: "ياسر ابراهيم كان أفضل مدافع بعد محمد عبد المنعم وكان بالنسبة له المدافع الأخير في الترتيب ودا كان غريب جدا".

ضياء السيد: فيتوريا خرج من دور الـ١٦.. كيف يستمر؟

أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، أن قرار رحيل روي فيتوريا طبيعي بعد المستوى الذي حققه المنتخب في أمم إفريقيا، وأنه يرى بأنه قرار صحيح ويضع المنتخب على الطريق الصحيح خلال الفترة المقبلة.

وقال ضياء السيد تحقيق "دوت الخليج الرياضي": "فيتوريا ليس مظلوم إطلاقا والنتائج هى من تحكم المدرب ومصيره دائما، وإذا كتت تخرج مع منتخب مصر من دور ال16 في أمم إفريقيا "هيكمل ازاي"، هل كان فيه حد من الجماهير أو المسئولين كان هيقبل".

واختتم: "فيتوريا كان هيستمر لو على أقل خرج من دور النصف نهائي رغم إن المنتخب هدفه دائما حصد اللقب".

حسن المستكاوي: فيتوريا مظلوم؟ أنا مندهش

حسن المستكاوي

عبر الناقد الرياضي حسن المستكاوي، عن اندهاشه مما يقوله البعض عن تعرض البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر السابق للظلم برحيله عن تدريب الفراعنة.

وقال المستكاوي في تحقيق "دوت الخليج الرياضي": "حذرت قبل بطولة أمم إفريقيا من مستوى المنتخب، خاصة وأنه كان فيه تراجع كبير مع فيتوريا".

وأضاف: "قرار رحيل فيتوريا طبيعي وكان متوقع في حال فشله بالبطولة، وهو ظلم نفسه وظلم منتخب مصر".

مصطفى يونس: فيتوريا ظلم نفسه

مصطفى يونس

أكد مصطفى يونس نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن روي فيتوريا هو من ظلم نفسه بسبب عدم دراسته الجيدة للاعبين قبل إنطلاق أمم إفريقيا.

وقال يونس في تحقيق "دوت الخليج الرياضي": "فيتوريا تفاجئ بإن الجماهير المصرية لم تتقبل خروج منتخبها من دور الـ١٦.. وكان يعتقد أن الأمر عادي وسيمر".

آراء الجماهير المصرية: مدرب فاشل رغم اسمه الكبير

الجمهور المصري

وشارك عدد من جمهور منتخب مصر في تحقيق "دوت الخليج الرياضي"، حيث اتفقت الغالبية من الجماهير على فشل روي فيتوريا مع منتخب مصر رغم أرقامه الإيجابية مع الفراعنة.

وقال أحمد مصطفى ٢٣ عامًا -محافظة سوهاج-: "فيتوريا فشل مع مصر.. هو كفاية إحصائيات شكلنا كان سيء في الملعب.

وقالت نيفين النجدي ٣٢ عامًا -محافظة القاهرة-: "المنتخب افتقد للرجولة والحماس والمدرب سبب كبير في ذلك، لإنه فشل في إعداد اللاعبين بالشكل المطلوب للبطولة.