مفاجئه كرة القدم المصرية سيف طارق سالم يلفت الانتباه في الدوري الفرنسي

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أحمد جودة - القاهرة - سيف سالم، المصري المولود في عام 2006، يلفت الانتباه بأدائه الرائع في الدوري الفرنسي خلال الموسم الحالي مع نادي بييف دي لوتا قادما منه معار من نادي باستيا.

سيف طارق سالم يلفت الانتباه في الدوري الفرنسي

خلال الموسم الحالي، شارك سيف في 20 مباراة مع فريق الشباب وشارك في ثلاث مباريات مع الفريق الأول.

و كانت مشاركاته استثنائية، حيث سجل 14 هدفًا وصنع 4 تمريرات حاسمة، مما جعله محط انظار الانديه الفرنسيه.

تم استدعاء اللاعب لمعسكر المنتخب المصري لعام 2005 تحت قياده كابتن وائل رياض (شيتوس)، و ترك انطباعًا جيدا خلال مشاركته مع المنتخب.

و يتميز اللاعب بخفه حركته وبراعته في التهديف مما جعل اكثر من نادي يتطلع إلى ضمه خلال الموسم القادمة

سيف خريج أكاديمية باريس سان جيرمان في القاهرة، انضم إليها عام ٢٠١٧ وشارك في كل البطولات وتوّج ببطولة الكأس الدولية لجميع فروع الأكاديمية على مستوى العالم.

انضم للاكاديمية باريس سان جيرمان في القاهرة فى ٢٠١٧، لعب معاهم ٩ سنين، شارك في كل البطولات، كسب كأس بطولة دولية لكل فروع باريس في العالم.