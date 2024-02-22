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أحمد جودة - القاهرة - يحضر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز يرافقه المهاجم الدولي الكونغولي فيستون ماييلي المؤتمر الصحفي لمباراة مازيمبي وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا.

يورتشيتش وماييلي يحضران مؤتمر مباراة مازيمبي وبيراميدز

ويحل بيراميدز ضيفا على مازيمبي في الثالثة من ظهر السبت على استاد مازيمبي في لوبومباشي في خامس جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويقام المؤتمر الصحفي الخاص بنادي بيراميدز في الثانية عشرة إلا الربع ظهر الجمعة في قاعة مؤتمرات استاد نادي مازيمبي.

ويتحدث يورتشيتش عن تحضيرات فريق نادي بيراميدز لمواجهة ماريمبي وجاهزية لاعبيه لتلك المباراة الهامة، كونها حاسمة في مشوار الفريق بالبطولة القارية.