تشكيل الأهلي أمام ميدياما الغاني في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة ميدياما الغاني، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2024.

موعد مباراة الأهلي ضد ميدياما

يلتقى الفريق الأحمر مع ميدياما، مساء، غدًا، الجمعة الموافق 23 فبراير 2024 ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والسابعة بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام ميدياما

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: على معلول – محمد عبدالمنعم – ياسر إبراهيم – محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية – أكرم توفيق- إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات – أنتوني موديست – رضا سليم "بيرسي تاو"

وتنقل مباراة الأهلي وميدياما الغاني على شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.